Политех открыл юбилейную выставку в самом сердце Петербурга

22 февраля в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости открылась выставка к 125-летию Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Экспозиция «Первый среди инженерных» расскажет жителям и гостям города о важнейших вехах в истории нашей страны через призму открытий учёных и конструкторов Политеха.

На протяжении 125 лет наш университет во многом был первым. Политехники участвовали в создании первого сверхмощного плазмотрона и первого массового телевизора, разрабатывали первый полёт человека в космос, искусственные спутники Земли и пилотируемые космические аппараты. В Политехе появился первый строительный отряд. Поэтому Петропавловская крепость, которая по праву считается точкой отсчёта Санкт-Петербурга, неслучайно была выбрана площадкой для фотовыставки нашего вуза.

Более того, именно здесь, на шпиле Петропавловского собора, расположен один из главных символов города — ангел, в реставрации которого к 300-летию Санкт-Петербурга участвовал Политехнический университет. Специалисты лаборатории «Вычислительная механика» с помощью технологий компьютерного инжиниринга разработали уникальную пространственную конечно-элементную модель флюгера «Ангел», которая обладала высокой степенью адекватности реальному объекту.

На торжественном открытии экспозиции собрались представители руководства СПбПУ и администрации Петропавловской крепости, студенты и сотрудники вуза.

Мы благодарны, что в дни юбилея вуза двери Петропавловской крепости оказались открыты для нас. 19 февраля ректор СПбПУ Андрей Иванович Рудской произвёл выстрел с Нарышкина бастиона . Мы участвуем во многих мероприятиях, которые проводятся в Петропавловской крепости. И сегодня для нас знаковое событие — мы открываем юбилейную выставку в самом сердце Санкт-Петербурга. Экспозиция посвящена инженерному подвигу нашего университета на разных этапах развития страны. Уверены, что нашу выставку посмотрят много посетителей: петербуржцев и гостей города , — отметил проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов.

В Петербурге много учебных заведений. Но Политех — это особенный вуз, чья история связана с инженерными профессиями. Эти люди преобразуют мир, меняют его к лучшему, создают многое для нашей безопасной, комфортной жизни. Для нас очень важно, что выставка появилась в Петропавловской крепости. Наши посетители задумаются, насколько важна профессия инженера, узнают много нового о Политехническом университете, о красоте нашего города и Петропавловской крепости, которая тоже строилась замечательными инженерами при Петре I. Мы поздравляем университет с юбилеем и желаем процветания , — сказала заместитель генерального директора по просветительской деятельности Ирина Карпенко.

12 плакатов рассказывают о политехниках, внесших огромный вклад в развитие нашей страны, прославивших российскую науку и инженерное дело. Это Михаил Кошкин, Игорь Курчатов, Марк Галлай, Иван Бубнов, Михаил Шателен и многие другие.

С юбилейными выставками СПбПУ уже знакомились на площадке Планетария 1 , в аэропорту Пулково , на двух центральных российских вокзалах — Московском в Санкт-Петербурге и Ленинградском в Москве , а также в лицее № 30 , в Академии талантов и других учебных заведениях — партнёрах СПбПУ.

