«Отпечаток». Открытый конкурс для фотографов

Владимир Левашов — куратор направления «Фотография», лектор курса по истории фотографии в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Художественный и фотокритик, историк фотографии, куратор российских и международных выставок современного искусства, автор многочисленных публикаций по современному искусству и фотографии, член Московского союза художников.

Ксения Плотникова — руководитель направления «Фотография» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, фотограф. Автор и ведущая образовательных программ по фотографии для подростков в ГЭС-2 и ММОМА.

Евгения Соломатина —координатор направления «Фотография» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, Фотограф. Работает с проектной фотографией. Окончила Московскую Школу фотографии и мультимедиа им. А. Родченко.

Надежда Шереметова — куратор, исследователь фотографии, директор «ФотоДепартамента» и образовательной онлайн-платформы «Проекция», галерист FotoDepartament.Gallery и куратор фестиваля современной фотографии «Присутствие». Выступала куратором более 120 групповых и персональных выставок российских фотографов, которые проводились в составе фестивалей Backlight 2011 (Финляндия), «Мода и стиль в фотографии», «Фотопарад в Угличе», а также в Центре фотографии им.братьев Люмьер, Доме Метенкова, Красноярском художественном музее, пространстве «Севкабель Порт» и на других площадках. Как эксперт участвует в портфолио-ревю международных фестивалей, среди которых Fotofestival в Лодзи, Triennial of Photography Hamburg, Photobookfest Москва, Plat(t)form. Организатор международных онлайн портфолио-ревю с кураторами из Франции и Швейцарии в 2022-23 гг.

Лариса Гринберг — независимый куратор, приглашенный эксперт. Прошла путь от приглашенного сокуратора международного фотофестиваля «Интерфото» до открытия фотогалереи на «Винзаводе». 2007-2013: арт-директор и галерист фотогалереи «Гринберг» / «Фотографер.РУ», совладелец фотоагентства «Фотографер.РУ».

Дмитрий Лукьянов — фотограф, режиссёр, преподаватель фотографии. Работы Дмитрия выставлялись в России и Европе, участвовали в национальных и международных фестивалях и получали престижные награды на конкурсах. В 2015 г. окончил Московскую Школу Фотографии и Мультимедиа им. А. Родченко. В 2020 г. окончил Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Дебютный документальный фильм Дмитрия «Клетки» получил главный приз национального конкурса международного кинофестиваля «Послание к Человеку» и главный приз фестиваля документального кино «Флаэртиана» в российском конкурсе.

— фотограф, режиссёр, преподаватель фотографии. Работы Дмитрия выставлялись в России и Европе, участвовали в национальных и международных фестивалях и получали престижные награды на конкурсах. В 2015 г. окончил Московскую Школу Фотографии и Мультимедиа им. А. Родченко. В 2020 г. окончил Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Дебютный документальный фильм Дмитрия «Клетки» получил главный приз национального конкурса международного кинофестиваля «Послание к Человеку» и главный приз фестиваля документального кино «Флаэртиана» в российском конкурсе. Кристина Сергеева — художница, фотограф и куратор из Санкт-Петербурга, Россия. В 2019 году закончила Академию документальной и арт-фотографии «Фотографика». С 2020 по 2021 год работала фоторедактором в издании Grandmama’s Print. В 2022 году стала одной из основательниц проекта NIZINA, в рамках которого организуются ежегодные книжные фестивали и образовательные программы.

В Школе дизайна НИУ ВШЭ открыто направление «Фотография», в рамках которого студенты могут получить образование по программам бакалавриата, магистратуры, дополнительного образования. Проектный подход к обучению, формирование профессионального цифрового портфолио, преподаватели-практики и включенность в реальные креативные индустрии позволяют нашим выпускникам становится обладателями международных наград, сотрудниками успешных компаний и студий, высококлассными профессионалами в сферах дизайна, моды, современного искусства, фотографии, театра, программирования, гейм-дизайна, медиа, рекламы, кино, анимации, саунд-арта и визуальных эффектов.

