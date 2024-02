Не доверяй, не торопись, не паникуй: как защитить себя от мошенников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Центр медиапрактик НИУ ВШЭ и Банковский институт НИУ ВШЭ провели круглый стол «Банковские мошенничества в восприятии российских журналистов». На нем был представлен одноименный доклад — первый из серии исследований в рамках совместного проекта ЦМП и банка «Уралсиб». Их цель — рассказать широкой аудитории о мошеннических схемах и возможностях противодействия аферистам. Сегодня сложно не заметить взрывной рост банковских мошенничеств. На удочку аферистов попадался каждый десятый россиянин, и даже самые продвинутые не всегда могут противостоять натиску и заметить подлог. Какие способы борьбы могут быть эффективны, обсудили известные эксперты банковской сферы. В рамках проекта ЦМП и «Уралсиба» исследователи опросили 47 экономических журналистов ведущих российских изданий (газет, информагентств и ТВ-каналов). На основе их ответов был выстроен рейтинг самых популярных способов мошенничества в 2023 году и консенсус-прогноз относительно 2024 года. Также представителей СМИ спросили, как они оценивают усилия государства и банковского сообщества по противодействию этому виду криминала.

Открывая мероприятие, заместитель заведующего ЦМП Андрей Жуков признался, что сам чуть не попался на уловки телефонных мошенников в то время, пока готовился доклад. «Я считал, что со мной такого не произойдет никогда, но опомнился, когда уже почти начал называть цифры. Так что история сегодня у нас предельно актуальная», — подчеркнул он.

Наверное, каждый россиянин может рассказать примерно такую же историю, добавила вице-президент банка «Уралсиб» Ирина Волина: «Эта животрепещущая тема касается, наверное, всех. Поэтому я очень благодарна Высшей школе экономики за то, что она провела такое исследование». По официальным данным ЦБ, в 2023 году без согласия клиентов было совершено операций на общую сумму 15,79 млрд рублей, рассказал Андрей Жуков. Это на 11,5% больше, чем годом ранее. Количество мошеннических операций выросло на треть (с 876,59 тыс. до 1165,99 тыс.). При этом мошенники предпочитают атаковать, как правило, частных вкладчиков, а не компании. Практически все эксперты говорят о том, что количество мошеннических схем, а также их сложность и изощренность постоянно растут. Тем не менее порядка 85% хищений по-прежнему происходит в результате телефонного мошенничества (данные Сбербанка). Также растет число фишинговых ресурсов. Вместе с тем стали появляться атаки с использованием элементов искусственного интеллекта. Исследователи решили опросить журналистов, потому что они улавливают нарождающиеся тренды и тенденции, тогда как ведомства оперируют статистикой на основе уже произошедших явлений, пояснил Андрей Жуков. Согласно составленному исследователями рейтингу, самые популярные схемы мошенничества в разделе социальной инженерии таковы: обман с помощью якобы случайного перевода; предложение перевести деньги на специальный счет для их безопасности (якобы спецсчет ЦБ); предложения заработать в интернете на «инвестициях», например через вложение денег в криптовалюту или сомнительные акции; предложения получить выплату или компенсацию от государства, для оформления которой нужно сообщить данные карты или другую личную информацию; звонки от представителей «банков» или «правоохранительных органов» с целью выведать данные банковских карт и счетов. Что касается мошенничеств с использованием современных технологий, то топ-5 выглядит таким образом: мошенничество с использованием дипфейков и искусственного интеллекта; вредоносные программы, в частности троянские, которые обеспечивают злоумышленникам доступ к устройству жертвы и возможность управления им; взлом почты, мессенджеров и страниц в соцсетях и рассылка сообщений с просьбами помочь родственникам или знакомым, которые якобы попали в трудную жизненную ситуацию; фишинг (сообщения и электронные письма со ссылками, переход по которым приводит к тому, что злоумышленники завладевают финансовой информацией пользователя); использование сайтов-клонов продажи товаров и услуг. При этом большинство опрошенных оценили усилия государства и банков по борьбе с мошенничествами как недостаточные. Еще более низкую оценку получила правоприменительная практика в этой сфере. Возможно, поэтому журналисты не ждут уменьшения числа таких преступлений и в текущем году. Что же касается схем аферистов, то большинство опрошенных видят перспективы в использовании ИИ и дипфейков, а также в усложнении схем социальной инженерии. Все чаще применяются комбинации разных схем и направлений. Кроме того, злоумышленники переходят к долговременной обработке жертв, общаясь с состоятельными вкладчиками днями, неделями и даже месяцами. Схемы развода выбираются персонально в зависимости от уровня достатка, возраста и т.д. У журналистов спрашивали, какой способ противодействия мошенникам будет наиболее эффективен. Чаще всего они называли ужесточение ответственности, причем не только для злоумышленников, но и для сотрудников банков за утечку информации, а также для самих банков. Также говорили о повышении финансовой грамотности населения и о создании новых технических барьеров: введении дополнительных этапов идентификации личности, института доверенных лиц для подтверждения перевода, «профилактической» заморозки средств на сутки до получения подтверждения от клиента. «Не уверен, что человек, поддавшийся на уловки мошенников, приходит в себя в течение суток. Некоторые банки создают мобильные бригады психологов, которые выезжают к жертвам аферистов, подвергшимся глубокой обработке. Ее шлейф тянется гораздо дольше, чем один день, многие могут неделями находиться под таким влиянием», — прокомментировал Андрей Жуков. Запрос общества на борьбу с мошенничеством весьма высок, но принимаемые меры неэффективны. В этой ситуации важнейшим способом защиты становится повышение финансовой грамотности людей, полагает эксперт.

«Это самая настоящая организованная преступность, которая работает уже практически десятилетиями, и масштаб ее деятельности только растет. А с оргпреступностью может полноценно бороться исключительно правоохранительная система», — убежден директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. По его словам, у финансовых организаций нет достаточного количества полномочий и необходимых технических средств. Например, раскрывать цепочки преступников можно с помощью записей разговоров, которые обязаны по закону хранить операторы связи. Таким образом можно идентифицировать голоса и устанавливать личности, убежден профессор. Что касается идеи с заморозкой средств и переводов, то, по его мнению, она ничем не поможет, лишь навредит экономике. Учить граждан финансовой грамотности нужно, но не менее важно учить банковских работников общаться с клиентами, убежден финансовый омбудсмен Ассоциации банков России Павел Медведев. По его словам, жалоб на легальные финансовые организации поступает в несколько раз больше, чем на нелегальные, причем чаще всего жалуются на крупные банки. Обычному человеку сложно разобраться в многостраничном договоре о финансовых услугах, а сотрудники банков не заинтересованы в разъяснении ему правил и последствий их нарушения. Помогать же клиентам, попавшим в затруднительное положение, вообще никто не желает, их лишь отфутболивают в другие инстанции.

«Коллеги, это наша ответственность!» — подчеркнул Павел Медведев. Вице-президент Гильдии российских адвокатов, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов считает, что проблему можно решить только всем вместе: работа правоохранительных органов может быть эффективна, если действовать в тандеме с финансовыми и технологическими компаниями, так как нужны комплексные решения. Также очень эффективны массовое информирование и самозащита общества, когда информацию о новых способах разводов распространяют в соцсетях.

Доцент кафедры комплексной безопасности критически важных объектов Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, эксперт Ассоциации пользователей стандартов по информационной безопасности «АБИСС» Андрей Курило призвал собравшихся меньше спорить об инструментах защиты, а чаще использовать их.

Советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков добавил, что самооборона потребителя — это не столько про финансовую грамотность, сколько про бытовое поведение: не доверять, не торопиться, не паниковать, искать и проверять информацию, а также советоваться с доверенными людьми — родными и близкими.

