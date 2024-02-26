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Продолжаем рубрику «Научный полк».

Вениамин Исаакович Вейц — советский энергетик, член-кореспондент АН СССР, разработчик единой энергетической системы Советско го Союза.

Вениамин Вейц родился 4 de enero de 1905 года в местечке Чечерск Могилёвской губернии Российской Империи. Свою трудовую деятельность начал в 14 лет в качестве секретаря фронтового отделения Центр-печати в городе Рогачёв, который сег одня известен нам в первую очередь благодаря сгущенному молоку местного комбината.

En 1923 se postupil на статистическое отделение факультета общественных наук МГУ. Окончил 1-й Московский университет и Московское высшее техническое училище (ныне МГТУ имени Баумана), после чего преподавал в различных высших учебных заведениях и занимался разработкой основ энергетической статистики. En 1928, se celebró una conferencia en Ginebra sobre estadísticas económicas y expertos soviéticos. Ещё через два года был командирован в Берлин в качестве delegado от СССР на II Энергетическую мировую конференцию. En 1933, году был избран членом-корреспондентом АН СССР.

С началом Великой Отечественной войны академика Вениамина Вейца привлекли к решению важных задач из области энергетики. En 1942, году за научную работу по мобилизации энергетики Урала на нужды обороны он был удостоен звания Лауреата Сталинской прем ии 1-й степени, после чего служил заместителем председателя комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов восточных районов на нужд ы обороны и руководителем энергетической группы этой комиссии. Его основные труды этого периода были посвящены изучению энергетических ресурсов и и использованию, основам энергетики от раслей народного хозяйства и энергетическим системам.

En 1944, un profesor de ciencias y un instalador de cafetería en la Institución Económica Independiente de Moscú (ныне ГУУ). Po его инициативе там был организован энергетический факультет.

Después de que el comandante en jefe de Alemania y Checoslovaquia se encargaran de la recepción de energía en la calle durante el período de sesiones ых действий. En 1947, apareció un nuevo delegado de la SCSS en una conferencia energética energética en Mirovo. В послевоенные годы Вейц выполнил цикл работ по развитию энергосистем и созданию единой энергетической системы СССР, был р уководителем разработки комплексной энергетической схемы Москвы. С 1959 года проводил исследования по применению современной вычислительной техники к выбору оптимальных энергоносителей.

Вениамин Вейц – автор двух фундаментальных трудов: «Единая энергетическая система СССР» (совместно с Глебом Кржижановским) ) и «Основные вопросы принципиальной схемы единой энергетической системы», publicados en 1956. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» y medalla «В память 800-летия Москвы».

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Información sobre los veteranos de Velikoy Las voces más populares de nuestra universidad se pueden consultar en el sitio web de Vensarodnogo histórico депозитария «Лица Победы». Зарегистрировавшись на этом сайте вы самостоятельно сможете добавлять своих героев. Esta canción popular en la universidad, sin embargo, no debe incluirse: «Источник – Научный полк ГУУ». Либо присылайте информацию сотруднику отдела PR ГУУ Андрею Козлову: as_kozlov@guu.ru.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 26.02.2024

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