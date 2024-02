Научный институт «Роснефти» создал крупную 3Д-модель производственной установки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты уфимского научного института «Роснефти» создали «цифрового двойника» установки предварительной подготовки газа (УППГ) на Барсуковском месторождении «РН–Пурнефтегаз». Это один из самых крупных интерактивных объектов, спроектированных в Компании – его площадь составляет 270 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размером населенного пункта.

Интерактивная трехмерная модель установки построена на специализированном отечественном программном обеспечении (ПО) с максимальным уровнем детализации. «Цифровой двойник» содержит всю информацию об объектах на всех этапах проектирования: размеры, материалы, конструктивные особенности и т. д. Состав сооружений площадки включает протяженные многоярусные эстакады, технологически сложные этажерки и более 90 единиц технологического оборудования.

Использование 3Д–проекта эффективно на различных стадиях жизненного цикла проектируемых объектов. На момент начала строительства цифровая модель позволяет оптимизировать проектные решения. На этапе эксплуатации 3Д-модель используется для повышения эффективности управления производственным объектом, а также в качестве тренажера для отработки действий при устранении чрезвычайных ситуаций.

Уфимский научный институт «Роснефти» специализируется на разработке 3Д-изделий для проектирования и строительства промышленных объектов. Цифровые двойники сооружений консолидируются в электронный каталог 3Д-изделий, который насчитывает уже более 250 тысяч моделей элементов трубопроводных, кабельных и строительных конструкций.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть – 2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных научных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

