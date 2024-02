Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Реновация территории бывшей промзоны «ЗИЛ» является одним из крупнейших проектов такого рода в мире. Об этом во время осмотра строящихся музея искусств «Коллекция» и станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро сообщил Сергей Собянин.

«Здесь будет шесть с половиной миллионов квадратных метров недвижимости — это рабочие места, технопарки, жилье, набережные, парки, скверы, культурные объекты, спортивный кластер. Но для всего этого, конечно, нужна хорошая транспортная система. В последние годы мы здесь запустили две станции МЦК, одну станцию метро — “Технопарк”, и сейчас идет строительство еще одной станции — “ЗИЛ”. Все основные строительные работы должны завершиться до конца текущего года», — отметил Мэр Москвы.

По его словам, на этой территории будут проживать около 80 тысяч человек. Поэтому необходимо создавать рабочие места и различные объекты, в том числе культурные центры. Благодаря этому появится новая точка притяжения москвичей.

Территория бывшего ЗИЛа расположена в Даниловском районе между Автозаводской улицей, Симоновской набережной и проспектом Андропова. Концепция ее развития, получившая название «Полуостров ЗИЛ», предусматривает создание нового городского района с жилыми кварталами, необходимыми социальными и общественными объектами, общественно-деловой застройкой и спортивно-развлекательным кластером «Парк легенд». Кроме того, здесь создают современную транспортную инфраструктуру, благоустраивают и озеленяют территории, в том числе набережные Москвы-реки.

Общая площадь застройки бывшей промзоны «ЗИЛ» и прилегающих к ней территорий составит более 6,5 миллиона квадратных метров, в том числе 5,2 миллиона квадратных метров недвижимости будет возведено непосредственно на территории бывшей промзоны.

Новые дороги, станции МЦК и реорганизация ЗИЛа: Сергей Собянин рассказал о развитии Донского и Даниловского районов

Станция метро «ЗИЛ»

До 2015 года поблизости от территории бывшего ЗИЛа была работала единственная станция — «Автозаводская» Замоскворецкой линии метрополитена. Поэтому транспортную инфраструктуру для будущего городского района пришлось создавать практически с нуля.

В декабре 2015 года открылась станция «Технопарк» Замоскворецкой линии метро. Осенью 2016-го началось движение по Московскому центральному кольцу (МЦК), две станции которого — Автозаводская и ЗИЛ — обслуживают территорию бывшей промзоны. На базе станции ЗИЛ, расположенной в центре строящегося жилого района, создан крупный транспортный узел с надземным пешеходным переходом и пассажирским терминалом над путями, остановочными пунктами наземного общественного транспорта, отстойно-разворотной площадкой для автобусов и плоскостной автостоянкой.

В конце 2021 года началось строительство станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро. Она расположится вдоль МЦК у пересечения с проспектом Лихачева.

«“ЗИЛ” — конечная станция, с которой можно будет пересесть на МЦК. В перспективе здесь откроется пересадка на Бирюлевскую линию. Таким образом, мы создаем современный московский городской вокзал, который станет центром транспортной инфраструктуры этой территории», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В результате улучшится транспортное обслуживание 105 тысяч жителей Даниловского района. Сегодня в пешей доступности от станции метро «ЗИЛ» проживают около 30 тысяч человек, а к 2030 году их число превысит 50 тысяч. Кроме того, новой станцией будут пользоваться многочисленные посетители спорткомплекса «ЦСКА Арена», центра водных видов спорта, технопарка «ЗИЛ» и торгово-развлекательного центра «Ривьера».

Ожидается, что при открытии станции «ЗИЛ» пассажиропоток транспортного узла (метро и МЦК) составит 16,3 тысячи человек в сутки. Постепенно он будет расти по мере заселения новых жилых комплексов и появления дополнительных мест приложения труда.

Единственный вестибюль станции обеспечит выход пассажиров к улице Лисицкого, проспекту Лихачева, парку «Тюфелева роща», спортивно-развлекательному кварталу «Парк легенд», жилой застройке и остановкам общественного транспорта. Пешком от выхода со станции до парка «Тюфелева роща» можно дойти примерно за одну минуту.

Открытие станции Троицкой линии метро позволит местным жителям строить множество новых маршрутов для ежедневных поездок по городу и значительно сократит время в пути. Так, продолжительность поездки от «ЗИЛа» до «Академической» станет меньше почти в три раза — с 17 до шести минут, а до «Новаторской» — в 2,5 раза (с 30 до 12 минут).

Как и все новые станции, «ЗИЛ» строится так, чтобы пассажирам было максимально комфортно. Здесь будут установлены турникеты с функцией оплаты проезда банковской картой и по биометрии, автоматы по продаже билетов и понятная навигация в едином стиле.

Строительная готовность станции составляет 50 процентов.

По словам президента компании-подрядчика АО «Объединение “Ингеоком”» Дмитрия Евсеева, устройство основных конструкций завершено. «Переходим к инженерным и отделочным работам, и к концу года все сделаем», — отметил он.

Троицкая линия метро

Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ МЦК до города Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Дополнительную ветку метро получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту.

Рядом с Троицкой линией проживают более 1,5 миллиона человек, из них свыше 850 тысяч — в пешей доступности от будущих станций. При этом благодаря строительству недвижимости число жителей будет расти. Кроме того, появление метро стимулирует создание десятков тысяч новых рабочих мест.

Троицкая линия снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской, а также на Бутовскую линию метрополитена и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта на прилегающих дорогах. Это улучшит экологическую ситуацию. В частности, Сокольническая линия метро разгрузится до 20 процентов, Калужско-Рижская и Бутовская — до 15 процентов. На пять процентов снизится интенсивность движения на Калужском шоссе и Ленинском проспекте.

Благодаря Троицкой линии существенно улучшится транспортная доступность поселения Краснопахорского, а также расположенных в нем важных городских объектов: крупнейшего в Европе электробусного парка, завода по изготовлению тяговых аккумуляторов и центра технического обслуживания городского и коммерческого транспорта «КамАЗ».

Ветка длиной 43,4 километра с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД, а станции «ЗИЛ» и «Крымская» — пересадочными на одноименные станции МЦК. С «Новаторской» можно будет пересесть на Большую кольцевую линию метро, с «Академической» — на Калужско-Рижскую, с «Коммунарки» — на Сокольническую. На станции «ЗИЛ» планируется создать пересадку на Бирюлевскую линию.

Прогнозируемый пассажиропоток линии на вход — более 300 тысяч пассажиров в день, а на пересадку с МЦК и других линий метро — почти 230 тысяч пассажиров в день.

Сейчас идет строительство первой очереди — участков Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» общей протяженностью 26,6 километра с 11 станциями («ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка»). По второй очереди (станция «Коммунарка» — Троицк) разрабатывается проектная документация.

Проходка тоннелей будущей линии выполняется по традиционной для Московского метрополитена технологии — с устройством двух однопутных тоннелей диаметром шесть метров.

Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» намечено на 2024 год.

Максимальная интенсивность движения может составить до 36 пар поездов в час с интервалами до 1,5 минуты.

В первые годы эксплуатации обслуживать поезда новой линии будет электродепо «Замоскворецкое», а затем — «Столбово». На 2028–2029 годы запланировано завершение строительства электродепо «Троицкое».

Собянин рассказал о строительстве станции «Бачуринская» Троицкой линии метроМрамор и алюминий: завершается отделка путевых стен на станции метро «Генерала Тюленева»

Музейно-выставочный центр «Коллекция»

Строительства музея искусств на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» началось в декабре 2021 года. Оно осуществлялось за счет внебюджетных средств. Инвестиции в проект составляют 7,2 миллиарда рублей.

«В ближайшие месяцы достроим на ЗИЛе музейно-выставочный центр “Коллекция”. Он станет частью арт-квартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе. В музее будут размещаться постоянные и временные экспозиции живописи, графики, скульптуры. Посещать их смогут одновременно до 1,5 тысячи человек», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin



В современном здании площадью 13,8 тысячи квадратных метров в футуристическом стиле планируется разместить музейно-выставочный центр «Коллекция». Главной архитектурной особенностью музейного пространства станет самонесущая деревянная конструкция перголы. В оформлении здания используются кассеты из натуральной меди и крупноформатное структурное остекление.

На подземном этаже будут фотолаборатории и помещения для подготовки и хранения экспонатов. На первом — демонстрационный зал с билетными кассами, конференц-зал на 85 человек и ресторан. Со второго по пятый этаж разместятся временные и постоянные экспозиции.

По словам генерального директора ПАО «Группа ЛСР» Андрея Молчанова, в здании также откроется концертный зал классической музыки.

Сейчас завершаются фасадные работы. Специалисты ведут отделку внутренних помещений и монтаж лифтового оборудования. Строительная готовность объекта составляет 83 процента. Планируется, что музейно-выставочный центр «Коллекция» примет посетителей до конца 2024 года. Ожидается, что он станет одним из ярких культурных пространств современной Москвы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI