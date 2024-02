«Мультконцерт» в библиотеке № 252

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Объединение библиотек и культурных центров Зеленограда приглашает на мероприятие «Мультконцерт». Участники вокальной студии «Вариация» исполнят песни из советских мультфильмов. В программе самые узнаваемые мелодии из детских лент о Чебурашке и крокодиле Гене, бременских музыкантах, львенке с черепахой, которые пели песню, об Антошке и других.

Концерт состоится в библиотеке театра и кино № 252. Прийти можно всей семьей.

