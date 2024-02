«Исторические параллели: Н.А. Бердяев — С.В. Рахманинов» в Доме Гоголя

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Дом Гоголя приглашает на программу «Исторические параллели: Н.А. Бердяев — С.В. Рахманинов».

И философ Николай Бердяев, и композитор Сергей Рахманинов родились в России, а закончили свой жизненный путь вдали от родины: один — во Франции, другой — в США. Тем не менее русская идея была главной в их творчестве на протяжении всей жизни.

Романсы и арии из опер Сергея Рахманинова прозвучат в исполнении Ольги Щегловой, солистки Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашенного солиста Елисея Лаптева, лауреата международного конкурса World Music Heritage и концертмейстера «Геликон-оперы» Сергея Чечетко. Художественный руководитель — Дмитрий Бертман.

