Дни белого медведя начнутся во вторник в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

С 27 февраля по 3 марта в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» пройдут Дни белого медведя.

Сохранение и защита популяции белого медведя – одно из направлений экологической программы «Роснефти». Специалисты Компании совместно с ведущими научными организациями страны изучают поведение животных в дикой природе. Кроме того, под опекой Компании находятся все белые медведи в российских зоопарках. «Роснефть» обеспечивает содержание, кормление, ветеринарное сопровождение животных, строит и обновляет вольеры, проводит научные и образовательные программы.

Открытие тематических дней на ВДНХ состоится в Международный день белого медведя – 27 февраля в 10.30. В мероприятии примут участие представители НК «Роснефть», АНО «Общество дикой природы» и Екатеринбургского зоопарка, которые расскажут о научных проектах Компании по изучению животных-биоиндикаторов Арктики.

В кинозале павильона «Роснефти» будет организована трансляция из Красноярска церемонии награждения победителей VII Всероссийского детского литературного конкурса «Звезда Арктики – Умка». На конкурс было представлено более 2 000 работ из всех регионов России и из-за рубежа, возраст участников – от 5 до 18 лет. Компания выступила Генеральным партнёром конкурса.

В этот же день на встречу со зрителями в павильон «Роснефти» придёт сценарист и режиссер документального фильма «Хозяин Арктики» – Павел Полуйчик. Фильм рассказывает об одной из экспедиций Компании по исследованию белых медведей и методах полевой работы ученых. Для гостей павильона также выступят участники вокальной студии МГИМО – MGIMO VOICES.

В рамках Дней белого медведя запланирована обширная образовательная программа. Сотрудники зоопарка Удмуртии проведут лекцию-путешествие «По следам белого медведя». А представители Компании и партнеров – научных институтов страны – познакомят посетителей выставки с экологией российского Севера, его флорой и фауной, а также с новейшими биотехнологиями на основе арктических микроорганизмов.

Кроме того, на мастер-классах гостей научат рисовать медведей. А в зоне кафе можно будет посмотреть видеоролики из российских зоопарков.

3 марта, во Всемирный день дикой природы, представители Арктического научного центра Компании расскажут о новой масштабной программе изучения биоразнообразия арктических экосистем, а также об экспедициях, которые в ближайшие 4 года будут организованы на севере Красноярского края. Ученые впервые проведут авиаучет белых медведей Карского моря, мониторинг дикого северного оленя в регионе, изучат рыб устья Енисея, а также места гнездования ценных видов птиц. Это поможет сделать выводы о состоянии местной экосистемы и разработать меры по ее сохранению.

В течение тематических дней гости павильона «Роснефти» станут участниками викторин о белом медведе и смогут выиграть призы. В кинозале пройдут показы документальных фильмов и мультфильма.

Об основных мероприятиях Дней белого медведя в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы можете узнать на сайте НК «Роснефть» и официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона – по графику выставки.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. «Роснефть» с 2012 года реализует комплексную научную программу исследований в Арктике. Компания провела уже 50 экспедиций и собрала уникальный пласт информации о регионе. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны. В ходе комплексных арктических экспедиций учёные оценивают численность популяции белых медведей, наносят на карты маршруты передвижений животных, собирают и анализируют биопробы хищников. Полученная информация чрезвычайно важна для развития региона, поскольку медведь относится к видам-биоиндикаторам местных экосистем, так же как северный олень, морж и белая чайка. Проводимые экспедиции беспрецедентны по своим масштабам. Изучение акватории северных морей, морского дна, прибрежной зоны, ледников и айсбергов, а также животных-биоиндикаторов позволили собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

26 Февраля 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI