ГУУ и ДГПУ обсудили сотрудничество

21 февраля состоялись переговоры представителей Государственного университета управления и руководства Дагестанского государственного педагогического университета им. Р.Гамзатова. ДГПУ недавно отметил 80-летний юбилей со дня основания университета и имеет успешную историю развития в области подготовки педагогических кадров для различных дисциплин, проведения научных исследований в направлениях экологии, органической химии, инженерной педагогики и других областях научных знаний.

ГУУ на переговорах представили проректор Мария Карелина и директор НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой Олег Судоргин, со стороны ДГПУ — ректор Нариман Асваров, проректор по научной работе и цифровой трансформации Магомед Сурхаев. Во встрече принял участие первый заместитель председателя махачкалинского городского Собрания депутатов Хиби Алиев.

Представители университетов проявили интерес к сотрудничеству, в частности, были рассмотрены траектории создания коллабораций для проведения междисциплинарных исследований в области урбанистики, экологии и изучения вопросов социализации лиц с ОВЗ.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества стороны определили совместную разработку и реализацию программ ДПО и профессиональной переподготовки.

Учитывая опыт и глубокие компетенции в области инженерной педагогики ДГПУ, уникальные компетенции в области управления проектами и стремительно развивающиеся инженерно-технологические направления ГУУ, принято решение о совместной подготовке и реализации программы «Инженерная педагогика» в соответствии с запросом ООО «Трансмашхолдинг». Старт программы намечен на март 2024 г.

Мы благодарим коллег из ДГПУ им. Р.Гамзатова за радушный прием и конструктивный диалог. Поздравляем ректора ДГПУ им. Р.Гамзатова Наримана Асваровича Асварова с Днем рождения, а весь коллектив ДГПУ — с Днем Защитника Отечества!

