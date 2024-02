В СПбГУ состоялось заседание Совета НОТА | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

По приглашению президента НОТА, ректора Московской духовной академии, наместника Свято‑Троицкой Сергиевой лавры епископа Сергиево‑Посадского и Дмитровского Кирилла ректор СПбГУ член‑корреспондент РАН Николай Кропачев выступил сопредседателем заседания.

В заседании Совета НОТА приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, члены Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и его рабочих органов. На встрече были рассмотрены вопросы о выполнении рекомендаций Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и его рабочих органов, а также текущие вопросы деятельности ассоциации.

Референт Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации Андрей Третьяков отметил успешность и эффективность работы ассоциации по основным направлениям ее деятельности и проинформировал членов Совета НОТА о новых задачах, которые ставятся перед организацией и входящими в нее вузами профильным президентским советом в контексте реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно‑нравственных ценностей».

Андрей Валентинович поблагодарил Санкт‑Петербургский университет и ректора СПбГУ Николая Кропачева за многолетнее активное участие Университета в деятельности НОТА и развитии теологии как отрасли знания в современной России. Андрей Третьяков поздравил СПбГУ с 300‑летием со дня его основания Петром Великим в 1724 году, а ректора СПбГУ Николая Кропачева с 65‑летием. По этому случаю епископ Сергиево‑Посадский и Дмитровский Кирилл вручил Николаю Кропачеву церковную награду — медаль святителя Филарета, митрополита Московского, I степени — за труды по укреплению взаимодействия МДА и СПбГУ и большой личный вклад в развитие теологического образования и духовно‑нравственного воспитания учащейся молодежи.

© СПбГУ

Ректор СПбГУ проинформировал членов Совета о той работе, которая ведется по исполнению рекомендаций Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации: о разработке концепции развития теологии в Российской Федерации, которую осуществляет межведомственная рабочая группа НОТА при координации СПбГУ совместно с вузами, подведомственными Правительству Российской Федерации (МГУ, НИУ ВШЭ и РАНХиГС), об этапах развития теологии в возглавляемом им Университете и системном подходе руководства СПбГУ к развитию этой отрасли знания, об издании уникального для современной России поликонфессионального научного журнала «Вопросы теологии», а также об организации консорциума юридических вузов и факультетов по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с документами стратегического планирования, введенными в действие указами президента Российской Федерации Владимира Путина.

Президент НОТА епископ Сергиево‑Посадский и Дмитровский Кирилл уведомил членов Совета о ходе выполнения поручения по разработке концепции развития теологии под эгидой НОТА, а также о старте цикла совещаний‑семинаров под эгидой научного совета НОТА, экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по теологии и редколлегии журнала «Вопросы теологии» по обсуждению методологии диссертационных исследований, анализу тематики выполняемых работ и их актуальности, обсуждению междисциплинарных и внутридисциплинарных границ теологии, в том числе с практической целью совершенствования содержания паспортов научных специальностей группы 5.11 «Теология».

В обсуждении вопросов повестки приняли участие: ректор СПбГУ Николай Кропачев, референт Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Андрей Третьяков, председатель учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов и директор Института теологии СПбГУ, председатель научного совета НОТА Дмитрий Шмонин. Общее собрание ректоров вузов — членов НОТА и заседание Совета НОТА состоится 29 марта 2024 года в Москве.

