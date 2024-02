В ИБФО вручили дипломы выпускникам и отметили лучшие работы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Позади – годы учёбы, впереди – профессиональные будни уже в качестве специалистов с высшим образованием. Выпускникам Института безотрывных форм обучения СПбГАСУ в торжественной обстановке вручили дипломы. В этом году институт выпустил 392 бакалавра, 43 специалиста и 140 магистров, обучавшихся по заочной и очно-заочной формам обучения. Один бакалавр и 44 магистра получили дипломы с отличием.

Елена Александрова, директор Института безотрывных форм обучения СПбГАСУ, Екатерина Еникеева, заместитель директора ИБФО, и Юлия Яковлева, специалист 1-й категории, на торжественном вручении дипломов

«Выпускники получили документ о высшем образовании одного из старейших технических вузов России, который в ряде рейтингов занимает верхние строки. В стенах нашего университета можно продолжить своё профессиональное образование, повышая квалификацию в Институте дополнительного образования, пройти переподготовку. Студенты заочной и очно-заочной формы обучения достойны особого уважения, потому что им приходится совмещать учёбу с основным видом деятельности. Но они заинтересованы в профессиональном развитии, повышении своих профессиональных компетенций, поэтому желаю им карьерного роста», – рассказала директор Института безотрывных форм обучения Елена Александрова.

В ИБФО отметили авторов лучших выпускных квалификационных работ. Среди них обладатель диплома с отличием, выпускник кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Алексей Волченков. «Алексей разработал проект “Отопление жилого здания в Санкт-Петербурге”, применив современные расчётные программы и представив подробный анализ параметров внутреннего микроклимата, отвечающих нормальному самочувствию людей», – пояснил научный руководитель, доцент, к. т. н. Кирилл Суханов.

Разработка в рамках ВКР выпускника кафедры эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов Марселя Нуртдинова уже оценена на практике. Он разработал проект участка шиномонтажа легковых автомобилей в составе станции технического обслуживания «ЕвроАвто», расположенного в Петербурге. Как пояснил его научный руководитель, доцент, к. т. н. Игорь Черняев, автор выполнил проект на базе предприятия, на котором работает, и решил конкретную производственную задачу. «Есть сведения об успешном внедрении результатов работы в деятельность предприятия», – уточнил Игорь Черняев.

В числе лучших и работа выпускника кафедры железобетонных и каменных конструкций Артёма Прокопенко. Он разработал проект многоэтажного жилого дома из монолитного железобетона в Петербурге.

«Автор проекта занимался разработкой архитектурной части, а также расчётом и анализом результатов расчёта модели здания в программном комплексе SCAD. Были решены технологические и организационные задачи, связанные с календарным планированием строительного процесса», – пояснил научный руководитель, доцент, к. т. н. Владимир Попов.

Тема ВКР выпускницы кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей Елены Андрющенковой – «Совершенствование технологии производства асфальтобетонных смесей на асфальтобетонном заводе».

Научный руководитель Елены, старший преподаватель, к. т. н. Николай Козак отметил, что данная тема актуальна и значима как в теоретическом, так и в практическом плане. По его словам, в рамках данной работы проведены исследовании по улучшению свойств битума путём регулирования его структурно-реологических характеристик за счёт применения различных модифицирующих добавок и введения сухих добавок в асфальтобетонную смесь.

«Автором даны рекомендации по совершенствованию технологии производства асфальтобетонных смесей на асфальтобетонном заводе с помощью модификаторов сухого ввода и выявлена перспективность дальнейшей разработки темы исследований в области модифицирования асфальтобетонных смесей в направлении практического применения его на дорогах», – пояснил Николай Козак.

Выпускница кафедры технологии строительного производства Анастасия Уткина (научный руководитель профессор Андрей Егоров) в своей работе «Строительство жилого здания с применением аддитивной технологии» предложила использовать 3D-принтеры для укладки бетонной смеси без опалубки при возведении стен здания.

Выпускник кафедры наземных транспортно-технологических средств Александр Смирнов в рамках ВКР спроектировал конструкцию двигателя с разработкой системы изменения степени сжатия для повышения производительности и эффективности его работы.

«Результаты данной выпускной квалификационной работы имеют практическую значимость и играют немаловажную роль в эксплуатации наземных транспортно-технологических машин. Полученные результаты позволили увеличить производительность труда, снизить прочие затраты и на ремонт, и обслуживание НТТС, что подтверждается расчётами технико-экономический показателей и показателей экономической эффективности, выполненными в работе. Комиссия отметила ВКР как одну из лучших и рекомендовала её автору поступать в аспирантуру», – рассказала научный руководитель, доцент, д. т. н. Елена Куракина.

