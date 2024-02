Возможности для молодых бизнесменов в России обсудят в рамках Дня предпринимательства

Source: MIL-OSI Russian Language News

На международной выставке-форуме «Россия» 27 февраля пройдет День предпринимательства. В павильоне «Дом молодежи» (павильон №55) мероприятия будут посвящены развитию молодежного бизнеса.

«Приглашаем на День предпринимательства молодых бизнесменов, студентов и всех, кто заинтересован в открытии бизнеса. Сегодня все больше молодых людей понимают, что запуск бизнеса – это отличная возможность самореализоваться, зарабатывать, повысить свой уровень жизни: 23% людей в возрасте от 14 до 35 лет хотят открыть свой бизнес. Для них доступна консультационная, образовательная, имущественная, финансовая поддержка. В рамках Дня предпринимательства состоится обсуждение мер поддержки и стратегии развития молодежного бизнеса вместе с представителями центров “Мой бизнес”, Ассоциации “Деловая Россия”, Экспертного совета трека Росмолодёжь.Бизнес и членами Клуба молодых предпринимателей», – сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В Доме молодёжи пройдут встречи с известными молодыми предпринимателями, экскурсии и лекции. А проверить свои знания в бизнесе участники смогут на предпринимательском диктанте. Также для гостей события будет организован «Маркет молодых» – шоу-рум с продукцией от молодых предпринимателей. Кроме того, для всех желающих по павильонам ВДНХ пройдет квест «Предпринимательский маршрут».

По словам Президента России Владимира Путина, молодежное предпринимательство в стране является важной составляющей развития экономики и общества. «В рамках Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной правительством России, реализуется Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства, оператором которой выступает трек Росмолодёжь.Бизнес. Ежегодно участниками предпринимательских проектов становятся свыше 30 тысяч молодых россиян. Благодаря Программе молодые предприниматели активно используют цифровые технологии и интернет-платформы для создания и продвижения бизнеса, развивают инновационные бизнесы и технологические стартапы, работают над созданием новых продуктов и услуг. Сегодня важной перспективой является также развитие международного сотрудничества и экспорта продукции молодых предпринимателей. На Дне предпринимательства в рамках Международной выставки-форума “Россия” в Доме молодёжи участники смогут познакомиться с проектами Программы, принять участие в “Маркете молодых”, найти наставника и даже зарегистрировать свой бизнес», – рассказал советник Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров.

Кроме того, на площадке павильона №57 для школьников и студентов состоится День открытых дверей экономических вузов России – Государственного университета управления, Финансового университета при Правительстве РФ, Всероссийской академии внешней торговли и средних специальных образовательных учреждений.

В павильоне №75 состоится развлекательная программа: КВН-баттл студенческих команд, бизнес-квартирник, квиз на бизнес-тематику и многое другое. День предпринимательства на выставке-форуме «Россия» завершится розыгрышем призов. Узнать подробную программу можно на портале мойбизнес.рф.

