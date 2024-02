«Браслет для мамы» в Доме культуры «Десна»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дом культуры «Десна» приглашает детей на творческий мастер-класс по изготовлению браслета.

Участники познакомятся с техникой макраме — плетением из ниток. Ее применяли еще в Древней Греции и Египте для создания аксессуаров, украшений и предметов декора. Занятие подходит как тем, кто уже знаком с этим видом рукоделия, так и новичкам.

