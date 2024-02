23.02.2024 Wystąpienie Ministra Radosława Sikorskiego podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Excelencias,

El 21 de febrero de 2022, tres días antes de la invasión rusa de Ucrania, el Representante Permanente de Kenia ante la ONU, el embajador Martin Kimani, habló en el Consejo de Seguridad.

En su breve pero notable discurso, el Embajador habló de las fronteras de los países africanos, heredadas de los imperios coloniales, trazadas sin tener en cuenta las naciones y culturas existentes.

Ciertamente no facilitó la vida a los habitantes de esos estados.

Podrían mirar hacia atrás y buscar la homogeneidad racial, étnica o religiosa. Y sumergirse en conflictos duraderos.

Pero tomaron un camino diferente.

Permítanme citar al Embajador Kimani: “acordamos que nos conformaríamos con las fronteras que heredamos, pero seguiríamos buscando la integración política, económica y jurídica continental. (…) Elegimos seguir las reglas de la Organización de la Unidad Africana y la Carta de las Naciones Unidas, no porque nuestras fronteras nos satisficieran, sino porque queríamos algo más grande, forjado en paz”.

Sigo agradecido por estos inspiradores comentarios.

La valiente visión del embajador de Kenia contrasta marcadamente con el camino elegido por la Federación Rusa.

A pesar de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, Rusia ha violado repetidamente la Carta de la ONU.

Está intentando aplastar a un Estado soberano y exterminar su identidad cultural.

Conmocionó al mundo con una brutalidad no vista durante décadas. Nunca olvidaremos las atrocidades cometidas en Bucha, Mariupol o Kramatorsk.

Decidió bloquear el transporte de cereales y utilizar los alimentos como arma, a pesar de que el número de personas que pasan hambre crece a un ritmo alarmante.

Hoy, en vísperas del segundo aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, el Kremlin no muestra ninguna intención de cambiar el rumbo. Todo lo contrario.

La agresión resuena a nivel mundial y provoca turbulencias económicas que nos afectan a todos.

Hace dos años, la Asamblea General adoptó la resolución que condenaba la violación por parte de Rusia de la integridad territorial de Ucrania.

Exigió que Rusia retire inmediata, completa e incondicionalmente todas sus fuerzas militares de Ucrania dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas.

141 miembros de la ONU defendieron a Ucrania y se opusieron a la violación del orden internacional.

Como expresamos claramente nuestra posición y la reiteramos en varias otras ocasiones en la Asamblea General, nos comprometimos a apoyar a la víctima.

Debemos cumplir este compromiso.

Debemos restaurar el mundo sobre la base de los principios de soberanía de las naciones, inviolabilidad de las fronteras y respeto a las libertades personales.

Debemos responsabilizar a los perpetradores y a sus cómplices por sus crímenes.

Sólo nuestra determinación puede disuadir los engaños neoimperiales que pueden surgir en cualquier parte del mundo.

Necesitamos mantener el rumbo hasta que Putin comprenda que los días del imperialismo europeo han quedado atrás para siempre.

¡Gracias!

Foto: Konrad Laskowski/MSZ

