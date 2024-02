23.02.2024 Ministro Sikorski wystąpił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Señora Presidenta,

Me sumo a las palabras del Ministro Kuleba y de mis colegas de la Unión Europea.

Me sorprende el tono y el contenido de la presentación del embajador ruso.

Y pensé que podría ser útil corrigiendo el registro. El embajador Nebenzya llamó a Kiev cliente de Occidente. En realidad Kiev lucha por ser independiente de todos.

Los llama régimen criminal de Kiev. De hecho, Ucrania tiene un gobierno elegido democráticamente.

Los llama nazis. Bueno, el presidente es judío, el ministro de Defensa es musulmán y no tienen prisioneros políticos.

Dijo que Ucrania estaba sumida en la corrupción. Bueno, Alexei Navalny documentó lo honesto y lleno de probidad que es su propio país.

Culpó de la guerra al neocolonialismo estadounidense. De hecho, Rusia intentó exterminar a Ucrania en el siglo XIX, nuevamente bajo el gobierno de los bolcheviques, y ahora es el tercer intento.

Dijo que somos prisioneros de la rusofobia. “Fobia” significa miedo irracional. Sin embargo, el ex presidente de Rusia y los propagandistas de Putin nos amenazan casi todos los días con la aniquilación nuclear. Les digo que no es irracional: cuando Rusia nos amenaza, confiamos en ellos.

Dijo que estamos negando los intereses de seguridad de Rusia. No es verdad. Sólo empezamos a rearmarnos cuando Rusia empezó a invadir a sus vecinos.

Incluso dijo que Polonia atacó a Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué está hablando? Fue la Unión Soviética la que atacó Polonia junto con la Alemania nazi el 17 de septiembre de 1939. Incluso celebraron un desfile conjunto de la victoria el 27 de septiembre.

Según él, Rusia siempre sólo ha rechazado la agresión. Bueno, ¿qué hacían entonces las tropas rusas a las puertas de Varsovia en agosto de 1920? ¿Estaban en una excursión topográfica? La verdad es que por cada vez que Rusia fue invadida, ella ha invadido diez veces.

Dice que se trata de una pérfida guerra por poderes de Occidente. Mi consejo es: no caer en la trampa occidental. Retira tus tropas a las fronteras internacionales y evita este complot occidental.

También dice que hubo un golpe ilegal en Kiev en 2014. Yo estuve allí. No hubo ningún golpe. El presidente Yanukovich asesinó a un centenar de sus compatriotas y fue destituido de su cargo por un parlamento ucraniano elegido democráticamente, incluido su propio partido, el Partido de las Regiones.

Y finalmente dice que nosotros, los occidentales, de alguna manera estamos tratando de persuadir a Rusia de que nunca será posible derrotarla. Bueno, Rusia no ganó la guerra de Crimea, no ganó la guerra ruso-japonesa, no ganó la Primera Guerra Mundial, no ganó la batalla de Varsovia, no ganó en Afganistán y no ganó la Guerra Fría.

Pero hay buenas noticias. Después de cada fracaso hubo reformas.

Semejante demagogia es indigna de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Pero lo que el embajador ha logrado es recordarnos por qué resistimos la dominación soviética y a qué se resiste Ucrania ahora.

Entonces no lograron subyugarnos. No lograrán subyugar a Ucrania ni a nosotros ahora.

Muchas gracias.

Foto: Konrad Laskowski/MSZ

MIL OSI