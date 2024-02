Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) to najprostszy sposób na rozliczenie PIT. Podatnicy złożyli już w ten sposób ponad 2 millones de deklaracji za 2023 rok.

Warto logować się do e-US za pomocą nowoczesnych desde czyli login.gov.pl. Dzięki temu można korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-US np. weryfikacji statusu zwrotu podatku.

Zachęcamy też do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym pozwala szybko i wygodnie rozliczyć się z podatku. Docenia to coraz więcej podatników, którzy w tym roku złożyli już w naszej usłudze ponad 2 millones deklaracji

– el ministro de finanzas del poder, KAS Marcin Łoboda.

Podatnicy, którzy zalogują się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą form dostępnych w ramach login.gov.pl mogą korzystać nie tylko z usługi Twój e-PIT ale także z wszystkich pozostałych e-usług oferowanych przez Krajową Administrację Skar bową w e-US.

Zachęcamy do logowania się do e-Urzędu Skarbowego Profilem Zaufanym, e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dzięki temu można korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-US. Można m.in. sprawdzić swoje dotychczasowe rozliczenia z urzędem, zweryfikować status zwrotu podatku, lub zapłacić podatek, także za pomocą systemu płatności BLIK

– dodała wiceminister finansów zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

Dos e-PIT con liczbach

Podatnicy korzystający z usługi złożyli już ponad 2 mln formularzy PIT za 2023 rok, w tym:

1 millón 819 años. deklaracji PIT-37,

87,9 años. deklaracji PIT-28,

36 años. deklaracji PIT-38,

49,8 años. deklaracji PIT-36.

1,6 tys. deklaracji PIT 36L

4 tipos. oświadczeń PIT-OP.

2 tipos. deklaracji PIT-DZ.

Jak się zalogować do e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT

Dos e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikacją mObywatel. Te formy logowania pozwalają w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego.

Dodatkowo do Samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi.

e-korespondencja w e-Urzędzie Skarbowym

Dzięki e-korespondencji podatnicy mają możliwość odbierania i wysyłania pism ze swojego contacta w e-Urzędzie skarbowym. Funkcjonalność ta pozwala załatwić większość spraw podatkowych w szybki i prosty sposób, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Dzięki e-korespondencji zaświadczenia o dochodach, przychodach, czy o braku zaległości możemy uzyskać w serwisie bezpłatnie w zaledwie w kilka minut. Usługę można aktywować np. przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

Z e-Urzędu Skarbowego korzysta obecnie ponad 14 millones de użytkowników. Ponad 1,5 millones z nich już wyraziło zgodę na e-korespondencję z administracją skarbową.

