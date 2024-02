23.02.2024 Ministro Radosław Sikorski z wizytą w Nowym Jorku

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski z wizytą w Nowym Jorku23.02.2024

Wystąpienie na forum ONZ z okazji drugiej rocznicy agresji Rosji na Ukrainę – to główny punkt nowojorskiej części wizyty w USA Ministra Spraw Zagranicznych – Radosława Sikorskiego. W sobotę szef MSZ udaje się do Waszyngtonu m.in. na rozmowy z sekretarzem stanu EE.UU. Anthony Blinkenem.

Wizyta ministra Sikorskiego w USA rozpoczęła się w czwartek 22 lutego br. od uczestnictwa w spotkaniu z przedstawicielami American Jewish Committee, które było poświęcone diskusji na temat Izraela oraz Ukrainy. Szef MSZ wyraził również podziękowania dla AJC Global za wsparcie w procesie przystąpienia Polski do NATO – Nadal jesteśmy wdzięczni AJC Global za wsparcie dla przystąpienia Polski do NATO. Dziękuję za ożywioną diskusję, jaką odbyliśmy dzisiaj na temat Izraela i Ukrainy.

El Ministro Sikorski wygłosił także wystąpienie na forum ONZ w panelu poświęconym tematowi rozminowywania Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji podkreślił jak ogromnym problemem dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego jest zaminowane terytorium Ukrainy przez Rosjan, które uniemożliwia transport dóbr rolnych na globalne rynki. – Miny pozostawione przez Rosjan stanowią śmiertelne zagrożenie dla cywili i działań humanitarnych. Ucrania jest jednym z wiodących światowych dostawców zboża. Ale blokady minowe na szlakach morskich wokół kraju stanowią przeszkodę dla eksportu dóbr rolnych. A to ma z kolei negatywne konsekwencje dla globalnych rynków i zakłóca logistykę i łańcuchy dostaw – podkreślił minister Sikorski. Jak dodał, Rosja zaminowała obszar równy terytorium Holandii, Belgii, Słowenii i Austrii razem wziętych.

Podczas pobytu w Nowym Jorku minister Sikorski udzielił wywiadów dla czołowych amerykańskich mediów: Bloomberg TV, CNBC, CNN, czy New York Times. W rozmowach podkreślał, że mimo europejskiego wsparcia dla Kijowa, to właśnie amerykańskie wsparcie wojskowe jest kluczowe dla przebiegu wojny z Rosją.

Dzisiaj szef MSZ wziął udział w diskusji wysokiego szczebla nt. pomocy Ukrainie organizowanej przez Wall Street Journal z udziałem Sekretarza Stanu ds. Zagranicznych i Wspólnoty Narodów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Davida Camerona oraz Ministro Spraw Zagranicznych Federalnej Niemiec – Annaleną Baerbock.

***

Na dziś zaplanowany jest również udział szefa polskiej dyplomacji w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ nt. okupowanych terytoriów Ukrainy oraz w briefingu ministerialnym Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. sytuacji w Ucrania. Z kolei w poniedziałek 26 lutego br. ministro Radosław Sikorski uda się do Waszyngtonu, gdzie spotka się z sekretarzem stanu EE.UU. Antónimo Blinkenen. Głównymi tematami rozmów będą kwestie wojny w Ukrainie, współpraca polsko-amerykańska w zakresie bezpieczeństwa, walka z rosyjską dezinformacją oraz przygotowania do tegorocznego szczytu NATO w Waszyngtonie.

Więcej zdjęć znajdziesz tutaj.

Foto: Konrad Laskowski/MSZ

MIL OSI