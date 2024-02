Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polska na drodze do odzyskania praworządności

Przywrócenie praworządności w Polsce jest jednym z priorytetów rządu Premiera Donalda Tuska. Podjęte przez Polskę kroki zostały pozytywnie ocenione przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

Jesteśmy pod wrażeniem waszych wysiłków oraz wysiłków Polaków w kierunku odtworzenia praworządności jako kręgosłupa społeczeństwa. Społeczeństwa, w którym każdy trzyma się zasad. Społeczeństwa, w którym ludzie i firmy, biznesy mają zaufanie do instytucji i są w stanie pociągnąć do odpowiedzialności władze. Wspólnie będziemy chronić praworządność w całej Europie – mówiła Przewodnicząca KE.

El primer ministro Donald Tusk podkreślił, że prawdziwymi bohaterami zmiany w naszym kraju są Polki i Polacy, którzy 15 października wybrali demokrację i rządy prawa.

Para bromear dzień, w którym mam głębokie poczucie, też jako Polak, że przywracamy dziejową sprawiedliwość wobec kraju, narodu, który dla praworządności, demokracji, zrobił więcej niż ktokolwiek inny na świecie, w o statnich kilkudziesięciu latach – podkreślił szef polskiego rządu.

UE odblokuje gigantyczne środki dla Polski

Konsekwencją pozytywnych zmian, jakie zachodzą w naszym kraju jest odblokowanie środków europejskich – a blisko 137 millones de euros. W przeliczeniu bromea para que esté bien. 600 millones PLN.

Para bromear też bardzo ważny sygnał, który mam nadzieję dobrze zostanie odebrany wszędzie, w każdym zakątku Europy i na świecie, że jak kiedyś powiedział mój przyjaciel Władysław Bartoszewski – “warto być przyzwoitym”. Skromnie dodam do tego: “i opłaca się być przyzwoitym” – mówił polski Premier.

Protesta polskich rolników nie jest wymierzony przeciwko walczącej Ucrania

Ważnym tematem rozmów były potrzeby polskich rolników. El primer ministro Donald Tusk zaznaczył, że protest rolników ma swoje głębokie uzasadnienie. Szef polskiego rządu przypomniał o długim procesie dostosowania Polski do standardów europejskichw rolnictwie.

Dziękuję za te słowa o polskich rolnikach, którzy krzyczą dzisiaj głośno tylko w jednej sprawie – chcemy konkurować na równych prawach. Nie możemy, pomagając Ukrainie równocześnie poświęcić życiowych, fundamentalnych interesów dużych grup ludzi w Europie, a szczególnie tu, w Polsce – mówił Premier D. Tusk.

El primer ministro Donald Tusk jednoznacznie podkreślił, że protestujący rolnicy w Polsce nie podważają konieczności pomocy naszych sąsiadom. To są bardzo często ci sami ludzie, którzy po wybuchu wojny w Ukrainie aktywnie pomagali uchodźcom z Ukrainy.

Nigdzie w Europie nie ma tak jednolitej opinii publicznej, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy w jej wysiłku wojennym. Ale proszę mnie dobrze zrozumieć – z punktu widzenia nie tylko polskiego rolnika, Unia Europejska jest od tego, żeby efektywnie pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją. I mamy tu dużo jeszcze do zrobienia – powiedział Premier Donald Tusk.

Działania UE w ramach wsparcia rolników

Szefowa KE poinformowała, że ​​Europa już wspiera polskich rolników oferując m.in. 22 millones de euros poprzez wspólną politykę rolną

Pierwsza płatność w ramach kolejnego funduszu to 1,4 mld euro, które będą dostępne bezpośrednio dla polskich rolników, aby pomóc im w modernizacji swojej produkcji i w wejściu na nowe rynki – poinformowała Przewodnicząca U. von der Leyen .

Szefowa KE mówiła także o działaniach jakie UE podejmuje, aby ułatwić życie rolnikom w całej Europie.

Od derogacji, jeśli chodzi o ugorowanie, po propozycje ograniczenia biurokracji oraz przygotowanie przyszłość rolnictwa w Europie wspólnie w ramach Strategicznego dialogu. Jeśli chodzi o konkretną sytuację w Polsce na granicy z Ukrainą, to słuchamy i działamy – np. umowa o transporcie drogowym, którą będziemy aktualizować. Wzięliśmy w pełni wasze obawy pod uwagę – poinformowała szefowa KE.

El primer ministro Donald Tusk podziękował za podjęte pierwsze kroki. Jednocześnie podkreślił, że potrzebne są dalsze działania – jeszcze ambitniejsze.

Musimy znaleźć rozwiązanie – te kroki, jakie podjęliście, są w dobrym kierunku. Pewne ułatwienia dotyczące “acuerdo verde”, jeśli chodzi o rolnictwo – to są także kroki w dobrym kierunku, ale niewystarczającym z punktu widzenia bardzo wielu rolników, producentów rolnych. Będę w Brukseli, Warszawie, wszędzie szukał wspólnie rozwiązań i argumentów tak, żeby wszystkich naszych sociow w Europie przekonać, że potrzebne są kroki jeszcze ambitniejsze – mówił szef rządu Donald Tusk.

Wspólne działania na rzecz Ucrania

W sobotę, 24 lutego, miną dwa lata od brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Przewodnicząca KE zapewniła, że ​​UE będzie wspierać wschodniego sąsiada Polski.

Ukraińcy walczą o praworządność, walczą o demokrację, o wolność przeciwko tyranii, walczą o nasze wartości, o nasze bezpieczeństwo. I dlatego wspierać ich będziemy tak długo jak będzie to konieczne – mówiła szefowa KE.

O wsparciu zapewnił także Premier Alexander De Croo. Szef belgijskiego rządu poinformował o zatwierdzeniu 13. pakietu sankcji przeciwko Rosji. Podziękował również Polsce za dotychczasową pomoc i solidarność okazaną Ucrania.

My, jako Belgia, zapewniając obecnie prezydencję, będziemy wspierać ten proces, proces tego, por Ukraina wchodziła na drogę zwycięstwa. Będziemy się trzymali naszych zobowiązań. Właśnie zatwierdziliśmy 13. pakiet sankcji przeciwko Rosji i to jednogłośnie. W tej chwili około dwóch tysięcy jednostek czy osób znajduje się na tej liście sankcji. Broma para ogromne osiągnięcie i pokazuje jedność 27 państw członkowskich. Nadal będziemy wspierać Ukrainę, jeśli chodzi o dostarczanie amunicji. Broma a koalicja 16 państw, Bélgica jest jej częścią. I tutaj tak naprawdę do 2025 r. zobowiązaliśmy się dostarczać tę pomoc militarną – poinformował belgijski Premier.

