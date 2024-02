СПбГУ открыл две новые клиники на Форуме труда | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Клинический подход в образовании, который по праву считается одной из визитных карточек Университета, в очередной раз показал свою эффективность. Нынешний Форум труда доказывает, что открытие новых клиник сегодня особенно востребовано и является логичным ответом на вызовы современного мира, а также запросы со стороны академического и профессионального сообщества.

Выступая с приветственным словом на торжественной церемонии открытия, первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова рассказала об истории становления клинического подхода и его уникальности в системе высшего образования. «В рамках деятельности университетских клиник выполняется огромная социально ориентированная работа: на постоянной основе проходят профориентационные мероприятия, проводятся социологические исследования, создаются проекты по поддержке малого и среднего бизнеса, оказывается юридическая помощь гражданам и реализуются многие другие общественно значимые инициативы», — подчеркнула Марина Лаврикова.

Студентами клиник СПбГУ за осенний семестр 2023/24 учебного года проведено более 5,5 тысячи консультаций для граждан. Первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова

Руководитель рабочей группы по разработке содержания методических подходов и организации клинических практик СПбГУ Майя Русакова отметила, что открытие HR-клиники обусловлено колоссальным запросом работодателей на карьерное консультирование и HR-аналитику. «Нынешний Форум труда стал очередным подтверждением этой тенденции. Также безусловно значимым событием является открытие Клиники прикладных политических исследований СПбГУ, которая поможет молодежи правильно формировать понимание о политической деятельности», — добавила Майя Русакова.

Клиника прикладных политических исследований СПбГУ

Выступая на торжественной церемонии, исполняющий обязанности декана факультета политологии СПбГУ Александр Курочкин заметил, что подобных клиник нет на сегодняшний день ни в одном вузе Российской Федерации, а также добавил, что она открывается накануне длительного электорального цикла. «Для сохранения стабильности политической системы России чрезвычайно важно обеспечить этот процесс наличием квалифицированных, патриотически настроенных молодых специалистов», — подчеркнул Александр Курочкин.

Клиника прикладных политических исследований СПбГУ уже сейчас реализует целый ряд ярких проектов, среди которых: инициативное исследование «Политические ценности студенческой молодежи Санкт-Петербурга», исследовательский проект, посвященный политической элите России, а в рамках образовательного направления работы клиники студенты принимают участие в мероприятиях, организуемых Российским обществом «Знание».

Клиника прикладных политических исследований СПбГУ — это пространство, где каждый может попробовать себя в настоящих прикладных проектах, не боясь ошибиться, получить поддержку в команде, определиться со специализацией, найти новые возможности для своего развития, что в дальнейшем должно помочь стать более востребованным специалистом на рынке труда и открыть новые карьерные возможности. Руководитель Клиники прикладных политических исследований, доцент СПбГУ Галина Лукьянова

HR-клиника СПбГУ

HR-клиника СПбГУ является уникальной площадкой для взаимодействия студентов, бизнеса и науки в сфере HR для укрепления человеческого капитала и реализации социальных и предпринимательских инициатив. Как отметил в своем обращении первый заместитель декана экономического факультета СПбГУ Виктор Титов, стало доброй традицией практически ежегодно открывать клиники на базе факультета. «И это наш третий проект, который мы особенно ценим, так как он стартует в год 300-летия нашего лучшего Университета. Сердце любого центра — это его команда, уникальные специалисты, профессионалы с большой буквы — наши уважаемые преподаватели», — добавил Виктор Титов.

Деятельность HR-клиники СПбГУ направлена на поддержку и содействие студентам в процессе профессионального самоопределения, развитие навыков и компетенций для успешного трудоустройства, осуществление проектной деятельности для повышения эффективности управления человеческими ресурсами и решения прикладных задач бизнеса, проведение научных исследований и разработку рекомендаций по совершенствованию HR-процессов и практик с целью повышения конкурентоспособности компаний на рынке труда.

Преподавание в HR клинике СПбГУ построено на инновационной программе обучения и наставничества, расширяющей возможности студентов в построении их профессиональной карьеры. Обучение проводят практикующие консультанты, представители крупных компаний. Так, одним из ключевых партнеров клиники является HeadHunter, а руководство компании в лице Юлии Сахаровой принимает активное участие в развитии совместных проектов.

Не вызывает сомнений, что новые клиники станут точкой притяжения обучающихся, ученых, представителей ведущих работодателей, государственных структур, инкубатором новых ярких идей и стартапов, позволят студентам приобрести новые уникальные компетенции, отвечающее современным вызовам.

