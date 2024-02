СПбГУ заключил партнерские соглашения с лидерами сферы охраны труда | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Форум труда, учрежденный в 2017 году по инициативе ректора СПбГУ члена-корреспондента РАН Николая Кропачева и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, является уникальным в своем роде мероприятием, важным в масштабах как города, так и страны в целом, отметила первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова, открывая торжественную церемонию. Она отметила, что за прошедшие восемь лет ситуация на рынке труда кардинально изменилась: если в то время после выпуска из вуза молодые люди попадали в среду с высокой конкуренцией, то сегодня компании, наоборот, испытывают острый дефицит квалифицированных кадров. Эти и другие перемены ежегодно выносятся на повестку обсуждения круглых столов Форума труда.

«Сегодня мы подписываем соглашения с нашими уважаемыми партнерами в интересах Высшей школы безопасности труда СПбГУ. Этот проект появился в Университете относительно недавно и оказался чрезвычайно востребованным. Первым шагом к открытию школы стала дискуссия, состоявшаяся именно на Форуме труда, — рассказала Марина Лаврикова. — В СПбГУ насчитывается большое количество специалистов, имеющих отношение к проблематике безопасности труда, которые работают в разных коллективах. Мы сконцентрировали экспертные возможности в этой области и планируем дальше развивать это образовательное направление».

Безопасность труда — всегда острая тема, поскольку речь идет о жизни людей, которые участвуют в трудовой деятельности. Первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова

Центр аттестации и экспертизы, с которым Санкт-Петербургский университет устанавливает партнерство, реализует собственные курсы повышения квалификации и проводит профессиональное обучение по целому ряду направлений — от охраны труда и оказания первой помощи до обработки металла и производства электроприборов. «Наше сотрудничество с СПбГУ привлечет многих студентов к участию в практиках и стажировках, что позволит вырастить квалифицированных специалистов с хорошей теоретической и практической базой. Они углубятся в изучение специальной оценки условий труда, производственного контроля и оценки профессиональных рисков», — поделилась генеральный директор Наталья Кирьянова.

Наталья Кирьянова © СПбГУ

Соглашение с компанией EcoStandard Group предусматривает реализацию совместных проектов в области науки и образования. Как рассказала директор по развитию бизнеса по направлению «Учебный центр, охраны труда и СОП» Марина Попова, компания уже более десяти лет поддерживает взаимоотношения с вузами по всей стране, а также занимается ранней профориентацией детей, развитием направлений охраны труда и экологии.

«Подписание данного соглашения открывает новый вектор развития сотрудничества между нами и СПбГУ, который традиционно являлся нашим партером, кузницей молодых кадров, которых мы привлекали на практику и впоследствии трудоустраивали, — сообщила Марина Попова. — В рамках партнерства с Высшей школой безопасности труда мы выйдем на новый уровень и будем работать не только со студентами, но и с профессионалами. Думаю, это даст прекрасный синергетический эффект в вопросах развития безопасности труда».

Марина Попова © СПбГУ

В рамках выставки «К.У.Б.» на выставочном стенде «Университет — пространство возможностей: образование, наука, карьера» СПбГУ в формате интерактивного диалога презентовал свои проекты в области науки и образования. Так, в рамках постерной сессии были представлены результаты социологических и маркетинговых исследований студентов СПбГУ. Основная часть работы выполнялась Социологической клиникой прикладных исследований, а заказчиками проектов для универсантов выступили госструктуры, коммерческие компании, предприятия реального сектора экономики и учреждения культуры. Посетители могли оценить работу студентов СПбГУ и проголосовать за лучший постер, а также напрямую пообщаться с исполнителями, заказать исследование для своей организации и пригласить молодых специалистов на работу или практику.

Тем, кто заинтересовался услугами клиницистов Университета, предлагали посетить интерактивный стенд «Исследование для организации: какие проблемы можно решить с помощью данных и экспертизы?», организованный по принципу научной лаборатории. Здесь представители работодателей могли получить индивидуальные рекомендации и определить исследовательские решения, которые будут наиболее актуальны для их запроса, понять, какие ресурсы потребуются для проведения работы, и установить сроки.

На стенде посетители могли познакомиться с исследованиями, которые проводит Институт когнитивных исследований СПбГУ, и приборами, которые используют специалисты в своей работе. Гостям продемонстрировали работу системы для измерения глазного микротремора — высокочастотных непроизвольных колебаний глаза, которые есть у всех людей, никак не ощущаются и не контролируются. Прибор позволяет оценить степень утомленности глаз и уровень кровоснабжения мозга. После расшифровки видеосъемки специалисты могут сделать вывод о наличии определенных функциональных состояний, например, утомления, профессионального выгорания, и даже таких серьезных заболеваний, как шизофрения, в том числе оценить возможность рецидивов.

© СПбГУ

Также на Форуме труда были представлены разработки научно-образовательного центра «Математическая робототехника и искусственный интеллект» СПбГУ и студенческого конструкторского бюро «Робототехника и БАС». Среди них комплекс, на котором студенты учатся управлять квадрокоптером, узнают, как он работает и стабилизируется, а также учатся создавать программное обеспечение для беспилотников. Как рассказал директор центра Константин Амелин, в ближайшее время такие же комплексы будут предоставлены Военному учебному центру СПбГУ, где сейчас разрабатывается образовательный курс для подготовки операторов БПЛА.

Для посетителей выставки «К.У.Б.» была открыта интерактивная зона «Образовательные программы ВШБТ». Высшая школа безопасности труда СПбГУ была создана в 2022 году для подготовки квалифицированных руководителей высшего и среднего звена, способных организовать для сотрудников комфортное рабочее пространство. Ее эксперты принимают участие в крупнейших российских форумах, посвященных промышленной безопасности, а недавно при участии экспертов ВШБТ в Университете были созданы новые дополнительные и основные образовательные программы в области охраны труда.

Также для посетителей была организована викторина от Музея истории СПбГУ на знание истории старейшего университета России, профориентационные квизы от Центра карьер ВШМ СПбГУ, деловые игры и фотозона, в которой гости могли сфотографироваться в мантиях выпускника Университета.

