Совместный проект СПбГУ и Nexign получил награду Форума труда | Санкт-Петербургский государственный университет

Как рассказала руководитель Управления по работе с выпускниками СПбГУ Мария Единова, менторская программа одновременно выполняет три функции: налаживает взаимодействие с выпускниками, обеспечивает профориентацию и дальнейшее трудоустройство студентов, а также помогает установить тесные корпоративные связи с партнерами Университета.

Партнерский трек менторской программы СПбГУ и Nexign для поддержки студентов в процессе построения карьеры в IT‑отрасли был открыт в 2022 году. Его участниками могут стать обучающиеся старших курсов бакалавриата и магистранты, осваивающие программы в области физико-математических, компьютерных, информационных наук или экономики. Менторами для них становятся senior‑разработчики, тестировщики, аналитики и тимлиды одной из крупнейших IT‑компаний России, готовые поделиться своим опытом. Некоторые из них еще сами в недавнем прошлом были студентами Санкт-Петербургского университета.

На протяжении нескольких месяцев менторы и их подопечные работают над карьерным планом — диагностикой сильных и слабых сторон студента. Это проект, нацеленный на дальнейшее развитие ребят. В рамках менторской программы состоявшийся специалист, сотрудник компании может подсказать обучающемуся, как двигаться в выбранном направлении по своей карьерной траектории и предпринимать верные решения. Руководитель Управления по работе с выпускниками СПбГУ Мария Единова

В состав конкурсной комиссии вошли специалисты службы занятости регионов России, представители бизнеса и HR‑эксперты. В их числе председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко, исполняющий обязанности — первый заместитель директора Центра занятости населения Санкт-Петербурга Татьяна Иванова, директор Центра социологических и интернет-исследований СПбГУ Майя Русакова и другие.

В 2024 году на конкурс принимались кейсы по таким тематикам, как запуск проектов в области мотивации и well‑being сотрудников, разработка программ по привлечению персонала, его поддержке в период кризиса, программных продуктов для HR, программ по автоматизации процессов обучения и информированности сотрудников. Кроме того, в этом году была объявлена специальная номинация — ответственное трудоустройство подростков.

