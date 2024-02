Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Уважаемые коллеги и студенты! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник посвящён тем, кто верен своему долгу, кто самоотверженно служил и служит Отечеству. Мужество, сила духа, упорство и решительность, свойственные этим людям, делают их примером для всех нас.

Мы отдаём дань уважения и памяти студентам, аспирантам, преподавателям, сотрудникам, выпускникам ЛИСИ (СПбГАСУ), которые в годы Великой Отечественной войны сражались с врагом на фронте, работали в госпиталях и медсанбатах, подразделениях местной противовоздушной обороны.

Мы с гордостью вспоминаем профессоров и преподавателей, которые трудились на оборонительных предприятиях, чьи изобретения приближали Великую Победу.

Мы чтим воинов-интернационалистов, защитников интересов нашей Родины по всему миру.

Каждый из нас предан исторической памяти и живёт в духе патриотизма и любви к Родине.

В этот замечательный, поистине общенародный праздник от всей души желаю каждому неиссякаемой энергии, смелых дерзаний, добрых начинаний и профессиональных успехов!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI