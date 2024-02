Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления поздравляет всех своих студентов, преподавателей и сотрудников сильного пола с Днём защитника Отечества!

Этот давно привычный праздник приобрёл в последние годы особое значение. Точнее сказать, мы стали вернее и острее понимать его смысл. Защита Отечества на передовой линии фронта имеет первостепенное значение и вызывает безмерное уважение к бойцам со звучными и ёмкими позывными. Но борьба с внешними угрозами России идёт не только там. Сбор гуманитарной помощи и письма поддержки, работа на любом производстве и в сельском хозяйстве, научные изыскания и образовательные процессы – всё это в конечном итоге служит укреплению нашей Родины, её суверенитета и авторитета на мировой арене.

В связи с этим День защитника Отечества перестаёт смотреться исключительно мужским праздником. С ним можно поздравлять всех, кто чувствует свою ответственность перед страной и осознаёт важность своей деятельности на её благо. Тем не менее исторически он связан именно с армией, а в традиционном обществе нелёгкий ратный труд в первую очередь берут на себя мужчины. А потому давайте поздравим их с праздником, подарим носки, туалетную воду, шуруповёрт и самое ценное – любовь. Пожелаем им, чтобы необходимость активной защиты поскорее пропала и появлялась как можно реже, а их сила и навыки использовались в основном для вскрытия банок с соленьями, забивания гвоздей и транспортировки своих возлюбленных на руках.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI