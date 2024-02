Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

18 февраля в рамках научно-популярного марафона «Неделя Дарвина» в НГУ прошла лекция Анны Новиковской на тему «Синапсиды: трудный путь к млекопитающим». Эксперт рассказала о животных, населявших Землю в течение почти 200 миллионов лет, об их жизни и выживании среди других.

Анна Новиковская — кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории поведенческой экологии Института систематики и экологии животных СО РАН. Изучает охотничье поведение грызунов, увлекается палеонтологией.

Синапсиды — связующее звено между примитивными амниотами и первыми млекопитающими. Синапсиды от диапсид отличаются наличием лишь одного височного окна в черепе. Периодом жизни клады считается промежуток 300-120 миллионов лет назад.

Эксперт уточнила, что первые синапсиды проживали в сырых, болотистых местах; когда поздние представители этой клады начали осваивать более сухие места, они все еще оставались привязаны к водоемам. Это объясняется тем, что у животных данной группы не развился водонепроницаемый чешуйчатый покров: их кожа напоминала кожу млекопитающих и легко теряла воду.

Синапсиды пережили Великое вымирание между пермским и триасовым периодами, во время которого исчезло более 95% морской и 70% сухопутной жизни. Несмотря на жестокую жару и сильно упавший уровень кислорода в атмосфере, синапсиды уцелели в этой катастрофе, но уже никогда не играли доминирующую роль в земных экосистемах, и уже к концу триасового периода большинство синапсид вымерло.

За двести миллионов лет синапсиды прошли сложный эволюционный путь. Они были весьма разнообразны морфологически, среди них встречались как крошечные существа размером с землеройку, так и гиганты размером со слона.

Синапсиды являются предками млекопитающих, и в ходе своего эволюционного пути они становились все более похожими на них. У сфенакодонтов, к примеру, уже намечалась дифференциация зубов, а у дицинодонтов было замечено выпрямление задних конечностей (у лисовиции — и передних, и задних). Были и цинодонты, которые больше всех были похожи на млекопитающих: именно они и стали предками нашего класса.

Анна ответила на вопросы слушателей, в частности — отеплокровности данных животных.

— Большая часть, по крайней мере, ранних синапсид, предположительно, была не теплокровная. Им просто было незачем — они жили в теплом климате. Но потом началось Великое вымирание и условия стали более суровыми. Поскольку в ходе вымирания был разрушен озоновый слой Земли, солнечное излучение стало более жестким, и большинство триасовых синапсид перешли на ночной образ жизни. Для поддержания ночной активности им пришлось стать теплокровными: на это указывает наличие носовых раковин (сами раковины не сохранились, но вот места их прикрепления в носовой полости остались), одна из задач которых —согревать вдыхаемый воздух.

Большая часть известных нам сейчас синапсид вымерли к концу триасового периода. Из них выжили мелкие виды, которые существовали на Земле еще почти 100 млн лет и вымерли лишь в раннем меловом периоде, уже конкурируя с первыми млекопитающими. Синапсиды, несмотря на свой короткий по геологическим меркам период доминирования на планете — всего 50 млн лет, добились большого видового разнообразия. Растительноядные, хищники, большие, размером со слона, и маленькие, размером с крысу, — все они обладали своими отличиями и по разнообразию не уступали динозаврам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI