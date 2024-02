22.02.2024 Varsovia Pełne poparcie dla działań Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Sprawne działanie Ministerstwa Sprawiedliwości

W swoim wystąpieniu Premier przypomniał, że w zaledwie dwa miesiące Ministro Bodnar podjął szereg działań, które pomogą naprawić sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości. Los dos ministros Sprawiedliwości opracowało projekt zmian w KRS, przeprowadziło odpolitycznienie prokuratury i utworzyło zespół śledczy, która zbada legalność zarządzania Funduszem Sprawiedliwości. Trwają też prace nad ustawami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego oraz rozdzielającymi funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

– Składacie wotum nieufności wobec ministra po dwóch miesiącach jego działania. Ja dziś mogę ogłosić z satysfakcją, że zadania, które minister Adam Bodnar przyjął na siebie zostały w dużej mierze zrealizowane w tempie nadzwyczajnym i z wielką kulturą – podkreślił Premier Tusk.

Apolityczna prokuratura i niezależny wymiar sprawiedliwości

Poprzedni rząd doprowadził do upartyjnienia i uzależnienia najważniejszych ośrodków, w tym prokuratury. Dziś głównym celem działań Ministerstwa jest odbudowanie systemu sprawiedliwości, bo nie może on służyć interesom partyjnym. El primer ministro Donald Tusk podkreślił, że to dzięki działaniom Adama Bodnara mamy apolityczną prokuraturę.

– Kiedy rekomendowałem pana Ministra Bodnara na stanowisko Ministra Sprawiedliwości mówiłem z głębokim przekonaniem, że największym atutem pana profesora Bodnara jest głęboka filozofia prawna człowieka, którego marzeniem jest znowu uniezależnienie wymiaru sprawiedliwości od polityki – powiedział Premier Donald Tusk.

Premier zwrócił się też bezpośrednio do posłów, również tych, którzy byli odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości w ostatnich latach – Dlaczego złożyliście wniosek o wotum nieufności wobec Ministra Bodnara? Bo prokuratura zaczęła wyjaśniać, krok po kroku, co się działo w waszym ministerstwie, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości. Jaką rolę pełnili w tym ministrowie, wiceministrowie i prokuratura za czasów Ziobry i PiS.

Corazón bliżej do odblokowania środków z KPO

Działania obecnego Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara spowodowały, że środki z Krajowego Planu Odbudowy mogą zostać odblokowane dla Polski. Na piątek planowana jest wizyta Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Warszawie.

– To wotum nieufności jest w momentcie szczególnym i dość simbólicoznym. Po pierwsze, wszystko na to wskazuje, że jutro dowiemy się, że wreszcie po latach zwłoki, po tygodniach niezwykle intensywnej pracy, głównie pana Ministra Bodnara, usłyszymy z ust przedstawicieli instytucji europejskich, że Polska ma wreszcie od blokowane środki z KPO – poinformował Premier.

MIL OSI