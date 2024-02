22.02.2024 KPRM Primer ministro Donald Tusk: polscy rolnicy mogą na mnie liczyć

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Znajdziemy rozwiązanie, które zabezpieczy interesy polskich rolników

Premier zapewnił, że nie ustaje w wysiłkach, aby zabezpieczyć potrzeby polskiej wsi.

Będziemy szukali rozwiązań ochronnych dla polskich rolników, poprzez użycie środków krajowych jak i poprzez dalsze negocjacje z Ukrainą, z instytucjami europejskimi. Tak, aby te negatywne konsekwencje liberalizacji handlu z Ukrainą były mniej dotkliwe, żeby je zniwelować, tak jak się da. I tutaj polscy rolnicy mogą na mnie liczyć. Jesteśmy do dispozycji – zapewnił Premier Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że będzie dążył do tego, aby zarówno Kijów, jak i Bruksela rozumiały i przyjęły polski punkt widzenia.

Mam nadzieję, że protestujący też zrozumieją, że sam protest nie wystarcza, ale trzeba też umieć klarownie zbudować przestrzeń do porozumienia. Mi jesteśmy do tego gotowi. Wszyscy jesteśmy naprawdę bardzo przejęci – dodał Premier.

Pomoc Ukrainie i wsparcie polskich rolników muszą iść w parze

Polska od Samego początku zaangażowała się w pomoc Ukrainie. Polacy wykazali się niezwykłą solidarnością wobec wschodniego sąsiada. Jednocześnie w tej szczególnej sytuacji dostrzegamy potrzeby polskich rolników.

Chciałbym, żebyśmy w debacie wewnętrznej, jak i międzynarodowej umieli rozdzielić dwie kwestie. Pierwszą jest bezdyskusyjna pomoc dla Ucrania w jej wysiłku zbrojnym i to jest nienegocjowalne. I druga sprawa, to jak ochronić polskich rolników i polski rynek przed negatywnymi skutkami liberalizacji handlu, czyli otwarcia granicy na bezcłowy obrót produktami rolnymi – mówił szef rządu.

El primer ministro Donald Tusk stanowczo potępił zachowania, które wspierają Putina i rosyjską agresję.

Nie możemy pozwolić na to, aby przy granicy polsko-ukraińskiej – korzystając z protestów rolników – aktywni byli ci, którzy jawnie i bezwstydnie wspierają Putina, służą propagandzie rosyjskiej i kompromitują państwo polskie, kompromitują nas, Polaków, i kompromitują także protestujących – poinformował szef rządu .

Transporte sprzętu wojskowego na Ukrainę musi odbywać się bez zakłóceń

Ważnym zadaniem, które stoi obecnie przed naszym krajem jest zapewnienie pełnej przepustowości na granicy polsko-ukraińskiej, jeśli chodzi o transporty wojskowe oraz pomoc humanitarną.

Dla zapewnienia 100 proc. gwarancji, że pomoc wojskowa, sprzęt, amunicja, pomoc humanitarna, medyczna, będą docierały bez żadnych opóźnień na stronę ukraińską, będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z U krainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. Yo bromeo con kwestia najbliższych godzin. (…) Będziemy wyciągali z tego też praktyczne konsekwencje, tak aby ten ruch, jeśli chodzi o sprzęt, amunicję, środki medyczne i humanitarne docierały tam bez żadnych opóźnień i bez żadnych zahamowań – poinformował Premier.

W praktyce będzie oznaczało to inny reżim organizacyjny na przejściach granicznych i drogach dojazdowych, a także torach na granicy z Ukrainą. Jednocześnie szef rządu podkreślił, że do tej pory nie było żadnych istotnych kłopotów z transportami wojskowymi czy humanitarnymi przeznaczonymi dla Ucrania.

Diálogo Polski i Ucrania

Premier odniósł się do zaproszenia Prezydenta Ukrainy na spotkanie na polsko–ukraińskiej granicy.

Jestem przekonany i powtórzę to jeszcze raz, że w tych trudnych czasach wojny ani Polska, ani Ukraina nie muszą udowadniać sobie czy światu, że jesteśmy w pełni solidarni. I nic się nie zmieni w tej kwestii – zapewnił Premier.

Zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas wizyty polskiego Premiera w Kijowie, 28 marca w Warszawie odbędzie się spotkanie rządów Polski i Ukrainy.

Rozmowy techniczne i polityczne z Ukrainą – także w sprawach sytuacji na granicy, handlu – toczą się nieustannie – poinformował Premier.

Mobilizacja państw Zachodu w związku z wojną na terenie Ucrania

El primer ministro Donald Tusk podkreślił, że ostatnie tygodnie są w polskiej, ale i międzynarodowej polityce dniami narastającego napięcia związanego z sytuacją na froncie w Ucrania.

Jestem po całej serii spotkań z liderami politycznymi państw i instytucji europejskich. Jesteśmy w stałym contacte ze stroną amerykańską. (…) Wszystkie te spotkania to rozmowy głównie o wojnie. – primer ministro powiedział.

Szef polskiego rządu aktywnie działa na arenie międzynarodowej na rzecz wsparcia naszego wschodniego sąsiada. El primer ministro Donald Tusk w ostatnim czasie spotkał się:

12 lutego z Prezydentem E. Macronem (Paryż) i Kanclerzem O. Scholzem (Berlín)

15 lutego z Przewodniczącą PE R. Metsolą (Varszawa)

16 lutego z Premierem Finlandii P. Orpo (Warszawa)

19 lutego z Premierem Szwecji U. Kristerssonem (Warszawa)

W najbliższych dniach Premier będzie kontynuował rozmowy z liderami państw i instytucji europejskich. Planowane jest spotkanie z Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, Premierem Belgii, Premierem Kanady, a także wizyta w Pradze.

Zgodna współpraca rządu z Prezydentem w obliczu rosyjskiej agresji

W tym trudnym czasie Premier Donald Tusk pozostaje w stałym roboczym kontakcie z Prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy i współpraca między głową państwa a szefem rządu jest w pełni zgodna.

W jakimś sensie dyplomacja, polityka zamieniła się w stan permanentenej narady, co robić w obliczu narastającego zagrożenia ze strony Rosji. Zarówno wczoraj, jak i dziś, rozmawialiśmy o tym z panem Prezydentem Andrzejem Dudą – poinformował szef rządu.

