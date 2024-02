Экономический эффект от внедрения инноваций в «Оренбургнефти» составил 1,8 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Компания «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Поволжье, по итогам 2023 года получила экономический эффект в размере 1,8 млрд рублей благодаря реализации программы повышения производственной эффективности.

Повышение эффективности производственных объектов – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть ‑ 2030». Компания проводит системную работу, направленную на внедрение передовых технологических решений и сокращение эксплуатационных затрат предприятий.

Сотрудники «Оренбургнефти» в 2023 году разработали 22 проекта, направленные на повышение производственной эффективности. В частности, на предприятии удалось снизить объем потребления энергоресурсов и операционные затраты на электроэнергию, повысить эксплуатационную надежность и готовность оборудования, сократить потери и затраты в ходе технологических процессов.

Один из наиболее эффективных проектов – применение гелево-эмульсионного бурового раствора на горизонтальных участках скважины. Новация позволяет увеличить механическую скорость при бурении скважин и сократить её удельную стоимость. Общий экономический эффект от применения технологии в 2023 году – 121 млн рублей.

Также в 2023 году сотрудники предприятия испытали 14 отечественных инновационных технологий в бурении, капитальном ремонте скважин и энергетике.

В числе успешно испытанных и внедрённых технологий – радиальное вскрытие пласта. Технология применяется для интенсификации добычи нефти на тех скважинах, где невозможно провести гидроразрыва пласта (ГРП) из-за близкого расположения пластовых вод. Эффект от одной операции превышает 1,5 млн рублей. Новый подход позволит за 5 лет дополнительно добыть более 5 тыс. тонн нефти с каждой скважины.

Ещё одна испытанная и внедренная на предприятии отечественная технология – микросейсмический мониторинг распространения трещин при гидроразрыве пласта. Технология помогает выбрать оптимальную траекторию бурения горизонтальных скважин на новых участках разработки месторождений, что позволяет исключить геологические осложнения при дальнейшем проведении ГРП и получить максимально возможный дебит на скважинах

Справка: АО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», ведёт геологоразведочные работы на 28 лицензионных участках, расположенных на территории Оренбургской и Самарской областей. Накопленная добыча – более 456 млн тонн.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

22 Февраля 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI