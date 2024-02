«Хочу, чтобы наука помогала мне открывать новые горизонты»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Элиана Монахова работала журналистом в разных медиа, но, когда поняла, что пишет много лонгридов на тему психологии мозга человека, решила поменять сферу деятельности. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» она рассказала о восприятии ложного контента, мечте познакомиться с Робертом Сапольски и своем будущем YouTube-канале.

Почему я поступила в Вышку Я родилась в Эстонии, окончила там школу и поступила в бакалавриат в Вышку. Мне хотелось учиться на родном языке и быть ближе к своей культуре, потому что у меня вся семья русскоязычная. Вышка меня очень радушно приняла, у меня была возможность получить образование бесплатно. Мне очень понравилась Москва, я полюбила этот город, мне здесь очень комфортно. Я всегда мечтала жить в крупном городе. Таллин классный, очень красивый, со своей историей и прекрасной архитектурой, но для меня он слишком маленький и спокойный. Хочется больше мероприятий, больше людей вокруг, это меня держит в тонусе. Как я решила заниматься наукой Еще года два-три назад я не думала, что стану ученым. Планировала заняться чем-то более прикладным. Но получилось так, что после бакалавриата я сменила область деятельности. Изначально я занималась журналистикой, но в середине последнего курса начала понимать, что меня очень интересует психология мозга. Это случилось благодаря двум ученым — американскому нейроэндокринологу профессору Стэнфорда Роберту Сапольски и психологу профессору МГУ Вячеславу Дубынину. Их видео о том, как работает наш мозг, какие бывают когнитивные процессы и как мы принимаем решения, настолько сильно меня увлекли, что я решила с головой уйти в когнитивные исследования.

Что я исследую Восприятие дезинформации как в поведенческом, так и в нейрофизиологическом контексте. На выбор этой темы повлиял мой бэкграунд журналиста. Мы часто сталкиваемся с разными формами ложного контента — фейк-ньюс, дипфейками. Поскольку я пыталась быть честным и объективным журналистом, я хотела с этим бороться. Мне стало интересно, почему же люди доверяют фейкам. Научные статьи, которые описывают восприятие фейков, свидетельствуют, что люди делятся фейковыми новостями в соцсетях даже чаще, чем правдивыми. Во-первых, фейковые новости часто обладают сенсационным элементом, из-за чего люди больше хотят этим делиться. Во-вторых, они начинают этой информации доверять — из-за того, что ее распространяет источник, который они считают авторитетным, или она совпадает с их внутренними установками. Я решила поработать с этой темой и не только изучить то, как люди на поведенческом уровне реагируют на фейки (как они оценивают свой уровень доверия, на что опираются), но и посмотреть на это явление с нейрофизиологической точки зрения, то есть выяснить, какие паттерны электрической активности мозга мы можем зафиксировать, когда человек просматривает фейковый контент. О чем было мое первое исследование Мы изучали дипфейки, связанные с темой вакцинации от ковида. С помощью коллег из «Яндекса» мы сделали дипфейки на двух известных медиаинфлюэнсеров. Этический комитет одобрил показ этих материалов двум группам участников. Одни были за вакцинацию от ковида, другие — против. В чем была изюминка исследования? Медиаинфлюэнсеры в наших фейках говорили обратные вещи тому, что они говорят в публичном поле. Дипфейк врача утверждал, что вакцинация — это плохо, а дипфейк ковид-диссидента — что вакцинация нужна. Участники были в курсе, кто эти люди, какая у них публичная позиция, и эти материалы вводили их в заблуждение. Мы преподносили их как записи с закрытых конференций. Оказалось, что обе группы вне зависимости от отношения к вакцинации больше доверяли дипфейку врача, даже несмотря на то, что он говорил, что вакцинация от ковида не нужна, и приводил псевдонаучные аргументы, которые мы сами придумывали или брали из открытых, не самых надежных источников. Это достаточно интересный результат, свидетельствующий о том, что люди могут быть не очень критичны к информации, если ее транслирует влиятельный человек. Статья с результатами исследования практически дописана, один из вариантов, где она будет опубликована, — Social Cognitive and Affective Neuroscience. Это журнал, который выпускает издательство Оксфордского университета.

Как было устроено исследование Нас интересовало, какая у человека будет реакция на неожиданную информацию. Наша изначальная гипотеза была в том, что люди будут доверять больше тому, кто транслирует их внутренние установки. Поэтому мы и взяли две группы. Как устроен мозг? Нейроны между собой образуют определенные связи, которые называются синапсами. Передачу информации между нейронами, то есть электрические сигналы клеток мозга, можно отчасти зафиксировать с помощью электроэнцефалографии. У нас была гипотеза в адрес одного конкретного вызванного потенциала, известного как N400, связанного с семантическим рассогласованием, но также с рассогласованием с ожиданиями участника. При обработке данных его удалось выявить у одной из групп — той, которая абсолютно не ожидала услышать такую информацию от определенного спикера. Понимали ли люди, что это фейк, мы узнавали потом из опроса. Распознавших не брали в анализ (их было всего три человека), но тех, кто поверил, хватило для выборки эксперимента. В итоге получилось, что тип спикера влиял гораздо сильнее, чем внутренние установки. Конечно, в нашем случае противники вакцинации могли поддерживать врача, потому что он транслирует их позицию. Но у второй группы была другая причина, и, когда мы постфактум проводили опрос, мы смогли понять, что это авторитетность. Какие бывают фейк-ньюс Фейк-ньюс создаются с разной интенцией. У американcких исследователей есть разделение на дезинформацию (disinformation), мис-информацию (misinformation) и мал-информацию (malinformation). Под дезинформацией они подразумевают информацию, которая намеренно вводит человека в заблуждение. То есть распространитель этой информации понимает, что это фейк, и делает это для достижения собственных целей. Мис-информация подразумевает распространение ложной информации по ошибке, то есть у человека нет цели обмануть других и получить выгоду для себя. Мал-информация — это распространение правдивой информации, но с негативным подтекстом, то есть желанием кого-то оскорбить или испортить его репутацию. Два последних термина практически не используются в русскоязычной научной среде. И в целом материалов по этой теме немного. Эта тема у нас пока не так активно изучается именно в контексте когнитивной психологии, тем более когнитивных нейронаук. Поэтому, когда я писала статью и проводила исследование, я по большей части опиралась на американских и европейских авторов. Чем я горжусь Поскольку я в области когнитивной психологии не так давно, я горжусь тем, что за два года магистратуры я обрела достаточно компетенций для того, чтобы идти в аспирантуру и заниматься подобными исследованиями с известными учеными. Еще личным достижением я считаю поездки на конференции — пока российские, но в этом году я планирую поехать на конференцию в Канаду.

О чем я мечтаю Я стараюсь мечтать поэтапно. Сейчас я очень хочу через три года выйти на предзащиту, а через четыре — защитить кандидатскую. После защиты, если все пройдет успешно, я продолжу заниматься своими исследованиями. Очень хочу наладить международное сотрудничество. Например, недавно мы подали заявку на грант с Индией. Мы очень надеемся, что нас поддержат и мы сможем работать над одним проектом вместе большим классным коллективом. Хочу, чтобы наука помогала мне открывать новые горизонты — в плане путешествий, знакомства с новыми людьми, крутых коллабораций. Это даже не вопрос дохода, это вопрос именно расширения кругозора, приобретения разносторонней экспертизы. Мне как начинающему ученому это очень важно. Хочу ли я вернуться в журналистику Когда я работала журналистом, даже несмотря на то, что я могла писать на темы, которые мне нравились, я все равно чувствовала, что я скована обстоятельствами. Я не разбиралась в психологии профессионально, и, чтобы писать, мне требовалось прочитать очень много всего. А теперь, когда я погрузилась в тему с научной точки зрения, это позволило очень сильно расширить горизонты. Как только я пойму, что обладаю высокой экспертизой в области когнитивной психологии, я хотела бы вернуться в научно-популярный сегмент. Хочу писать научно-популярные материалы или открыть свой YouTube-канал и рассказывать людям о том, что происходит с нашим мозгом. Наука для меня — классный способ раскрыть себя. Мне нравится заниматься наукой в Вышке, потому что она дает полную свободу выбора. Ты волен решать, какое у тебя будет исследование, сколько будет участников, какие будут стимулы. А когда ты чувствуешь себя свободным, для тебя открыто очень много дверей. В науке не надоедает, потому что всегда есть куда сместить фокус. Здорово учиться чему-то новому, потому что именно в этом и есть развитие. По своему опыту скажу, если вы хотите менять область своей деятельности, это нормально. Вы не обязаны всю жизнь заниматься тем, на что вы учились десять лет назад. Многие люди идут в магистратуру в 30, 40 лет или даже 50. Если бы я не стала ученым Скорее всего, работала бы журналистом, писала научно-популярные материалы. Или попробовала постажироваться в нейромаркетинговых лабораториях. С кем бы я хотела встретиться С Вячеславом Дубыниным, потому что с его лекций началась моя любовь к этой сфере. Потом появился мой будущий научный руководитель Василий Андреевич Ключарев — его курс на Coursera, связанный с основами нейроэкономики, я проходила, собирая портфолио для поступления в магистратуру. Еще хочется пообщаться с Робертом Сапольски, конечно же. И поведенческими экономистами Ричардом Талером и Даниэлем Канеманом. Их считают основоположниками поведенческой экономики с вовлечением когнитивной составляющей. Они изучали, как человек ведет себя при определенных обстоятельствах, как он принимает решения, экономические и не только. Сейчас я как раз читаю книгу Ричарда Талера «Nudge. Архитектура выбора». Как выглядит мой обычный день Иногда я работаю из дома, а если приезжаю в Вышку, либо провожу эксперименты, либо работаю у себя в кабинете. Пишу статьи, общаюсь с коллегами, мы обсуждаем новые идеи, конференции, семинары. Вечером я занимаюсь спортом или встречаюсь с друзьями. Если день посвободнее, успеваю зайти за кофе в любимые кофейни.

Бывает ли у меня выгорание Пока с ним не сталкивалась, и это хорошо. Конечно, я тоже могу уставать, думать, что, возможно, надо было идти в другую сферу. Но меня это самокопание никогда не доводило до депрессии. Наверное, мне помогают коллективные мероприятия — конференции или зимние и летние школы Вышки по когнитивным наукам и технологиям. Я приезжаю на них и понимаю, что вокруг много людей, которые сталкиваются с похожими сложностями, тоже что-то не успевают. Мне как человеку с синдромом самозванца, периодически недооценивающему свои способности и результаты, такие мероприятия очень помогают. Ты встречаешься с новыми людьми, общаешься, рассказываешь про свои научные успехи, они тебе дают фидбэк, где-то критикуют, где-то хвалят. Эта обратная связь в науке очень ценна. Важно, чтобы другие люди не игнорировали тебя, чтобы ты имел возможность поделиться своими знаниями, опытом, научными достижениями. И особенно здорово, когда это не замыкается на одной стране. Чем еще я увлекаюсь Я занимаюсь спортом, потому что я считаю, что не только умственное, но и физическое развитие важно для того, чтобы к 50 годам еще чувствовать себя нормально. Очень люблю общение с друзьями. Мы гуляем, играем в настольные игры, иногда ходим на квесты. Я экстраверт, люблю знакомиться с новыми людьми. Люблю кино, театр, путешествия. Раньше я рисовала, но сейчас на это не так много времени, к сожалению. Что я смотрю Я ежедневно смотрю видео на YouTube. Например, вчера я посмотрела обзор на фильм «Мастер и Маргарита», а потом — историю модельера Карла Лагерфельда. Очень люблю канал «Редакция.Наука», потому что они часто обозревают разные психологические феномены. Например, у них был классный ролик о том, почему люди зависят от алкоголя и никотина, в том числе с точки зрения нейрофизиологии и биологии. Совет начинающим ученым Первый и самый главный — не бояться рисковать и признавать ошибки. У меня тоже с этим есть проблема, связанная как раз таки с синдромом самозванца: всегда страшно признаться, что ты чего-то не умеешь. Но это абсолютно нормально. Даже если ты кандидат или доктор наук, невозможно знать все, невозможно быть во всем экспертом. Наоборот, мне кажется, здорово, когда человек критичен к себе и может объективно себя оценивать. Мои любимые места в Москве и Таллине Я очень люблю гулять в Парке Горького, в Парке Победы. Неподалеку от Вышки есть кофейня «Скуратов», где, наверное, лучший кофе, который я пробовала в Москве. А в Таллине есть шикарная набережная в районе Виймси. Приехать туда летом посидеть на пледе и посмотреть на закат — это очень классные ощущения.

