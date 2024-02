Финансовые новости: 22.02.2024, 17-56 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП и диапазона оценки процентных рисков инструмента USD000TODTOM.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

22.02.2024

17:56

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа 22.02.2024, 17-56 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП (до -4.8937 руб.) и диапазона оценки процентных рисков (до -5.384 руб.) по инструменту USD000TODTOM.

