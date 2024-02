Финансовые новости: Отключение функционала отчётности по ОТС сделкам через УФШ и план отказа от УФШ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Напоминаем вам о выводе из эксплуатации сервиса передачи отчётности по ОТС-сделкам через Универсальный файловый шлюз (УФШ). Отключение данного функционала запланировано на 20 мая 2024 года.



В 2025 году планируется полный вывод УФШ из эксплуатации. Его функционал переносится в следующие системы:

Отчёты по итогам торгов и клиринга -> Перенесены в личный кабинет участника (ЛКУ) и на FTPS-сервер Отчёт о существенных отклонениях -> Доступен в личном кабинете участника и на FTPS-сервере Приём заявлений в адрес МБ и МБЗИ -> Доступно в личном кабинете участника Приём заявлений по срочному рынку в адрес НКЦ –> Планируется к переносу в ЛКУ и в Клиринговый терминал НКЦ до конца 2024 года Репортинг ОТС-сделок -> ЛКУ, FIX API, ЛКУ Rest API



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI