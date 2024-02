Финансовые новости: Качество подготовки специалистов финансового рынка: исследование Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Компании российского финансового рынка удовлетворены качеством профессиональной подготовки специалистов на 63%, выяснили Банк России и исследовательский холдинг РОМИР. Регулятор впервые сформировал и рассчитал новый показатель — композитный индекс удовлетворенности финансовых организаций качеством подготовки кадров. Расчет проводился на основе опроса представителей кредитных организаций, рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций и других сегментов финансового рынка.

Не менее 40% представителей кредитных организаций, участников рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций отметили, что трудоустраивают выпускников вузов без опыта работы. При этом на нехватку практических навыков у молодых специалистов указывают более 60% опрошенных в каждом сегменте. В топ-3 универсальных навыков вошли понимание рабочих процессов, способность быстро обучаться, а также находить и обрабатывать информацию. Наиболее важные компетенции в цифровой сфере — умение работать с базовым и специализированным программным обеспечением, знание средств корпоративной защиты от угроз информационной безопасности. Более 90% опрошенных подтверждают ценность дополнительного обучения для эффективной работы в организации. Большинство компаний ощущают дефицит кадров, особенно при поиске сотрудников среднего звена и кандидатов на руководящие позиции. Трудности при подборе работников среднего звена испытывают 96% кредитных организаций, 87% участников рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций и 88% компаний из других секторов финансового рынка. Более трети представителей этих организаций указывают, что найти сотрудников на руководящие позиции крайне сложно. «Наша цель — создать инструмент для регулярного мониторинга мнения отрасли по вопросам качества подготовки кадров, — отметил директор Университета Банка России Андрей Афонин. — Индекс может использоваться при разработке и актуализации образовательных программ, определении трендов на рынке труда финансовой сферы и формировании мер по преодолению кадрового дефицита». Создание такого индикатора предусмотрено Стратегией развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года. Фото на превью: Aastock / Shutterstock / Fotodom

