Финансовые новости: Данные о среднерыночных значениях максимальной доходности вкладов физических лиц в январе 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
В связи с принятием Федерального закона от 25.12.2023 №
Банк России продолжит ежемесячно рассчитывать среднерыночные значения максимальной доходности вкладов физических лиц по методике базового уровня доходности вкладов и опубликовывать в информационных целях в подразделе «Банковский сектор» раздела «Статистика».
Среднерыночное значение максимальной доходности вкладов физических лиц определяется Банком России как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках Российской Федерации.
Среднерыночное значение максимальной доходности вкладов физических лиц определяется Банком России по видам вкладов, сгруппированным по одному или нескольким условиям их размещения в банках Российской Федерации, на основе ежемесячно представляемой банками в Банк России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» информации о максимальной доходности по привлеченным вкладам.
Порядок расчета банками максимальной доходности по привлеченным вкладам исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в целях представления в Банк России информации о максимальной доходности по привлеченным вкладам устанавливается нормативным актом Банка России.
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