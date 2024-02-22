Финансовые новости: Данные о среднерыночных значениях максимальной доходности вкладов физических лиц в январе 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

В связи с принятием Федерального закона от 25.12.2023 № 655-ФЗ «О внесении изменений в статью 18996 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» Банк России с 5 января 2024 года прекратил рассчитывать базовый уровень доходности вкладов для установления банков, уплачивающих дополнительную и повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов.

Банк России продолжит ежемесячно рассчитывать среднерыночные значения максимальной доходности вкладов физических лиц по методике базового уровня доходности вкладов и опубликовывать в информационных целях в подразделе «Банковский сектор» раздела «Статистика».

Среднерыночное значение максимальной доходности вкладов физических лиц определяется Банком России как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках Российской Федерации.

Среднерыночное значение максимальной доходности вкладов физических лиц определяется Банком России по видам вкладов, сгруппированным по одному или нескольким условиям их размещения в банках Российской Федерации, на основе ежемесячно представляемой банками в Банк России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» информации о максимальной доходности по привлеченным вкладам.

Порядок расчета банками максимальной доходности по привлеченным вкладам исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада в целях представления в Банк России информации о максимальной доходности по привлеченным вкладам устанавливается нормативным актом Банка России.