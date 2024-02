Участвуйте в мероприятиях Российского общества «Знание» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Российское общество «Знание» приглашает студентов Государственного университета управления принять участие в мероприятиях, которые пройдут в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Церемония закрытия IX Международного фестиваля науки

Павильон № 57 «Россия – моя история»

Дата: 23 февраля

Время: 10:00 – 11:30

Цели мероприятия: позиционирование и развитие научного потенциала вуза, презентация достижений учёных за 2023 год, укрепление и развитие научных традиций, интеграция науки и практики, продвижение интеллектуальных продуктов ведущих научных школ Университета в реальный сектор экономики России.

Регистрация.

Шоу-лекция «Легенды Тавриды»

Павильон № 57 «Россия – моя история»

Дата: 23 февраля

Время: 15:00 – 16:00

Автор-исполнитель, композитор, продюсер, народный артист РФ и легенда Тавриды Олег Газманов проведет камерную встречу со своими поклонниками, талантливой молодежью и всеми, кто хочет узнать его не только как профессионала, но и как человека. Формат легендарной встречи предполагает диалог с аудиторией, живой и открытый разговор, возможность увидеть звезду в первую очередь человеком, у которого уже есть накопленный опыт, интересные воспоминания о творческом пути, свой взгляд на жизнь и планы на будущее.

Регистрация.

Концерт «Главные детские песни»

Павильон № 55 «Дом молодёжи»

Дата: 23 февраля

Время: 18:00 – 19:00

Проект нацелен на создание нового детского музыкального и анимационного гражданско-патриотического контента; выявление, поддержку юных талантливых исполнителей — вокалистов, авторов детских песен, представителей креативных индустрий. Результатом проекта стали три музыкальных сборника, насчитывающие 50 новых детских песен, написанных лучшими современными авторами и исполненные юными вокалистами, и 26 серий музыкального анимационного сериала.

Регистрация.

Креатив и новые медиа: Придумать нельзя опубликовать

Павильон № 55 «Дом молодёжи»

Дата: 25 февраля

Время: 13:00 – 18:30

Дискуссии, мастер-классы, нетворкинг. Ведущие эксперты расскажут о нестандартных подходах к созданию медиапродуктов.

Регистрация и подробная программа.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI