Специалисты кафедры техносферной безопасности испытывают экзоскелеты на объектах строительства

Кафедра техносферной безопасности изучает возможности и эффективность использования пассивных промышленных экзоскелетов в условиях строительного производства. При поддержке АО ТД «Восток-Сервис» сотрудники кафедры опробовали применение экзоскелета «EXORISE» на строительном объекте Группы компаний ФСК.

Задача промышленного экзоскелета – максимально снизить нагрузку на организм человека и повысить его физические способности, при этом сохранив ему здоровье и защитив наиболее уязвимые части тела.

Для апробации экзоскелета были выбраны работы по укладке внутренних перегородок из пенобетонных блоков. В течение получаса строитель-каменщик работал в инновационном средстве индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата. Со слов работника, при подъёме и перемещении блоков в экзоскелете тяжесть труда облегчается за счёт поддержки спины. Кроме того, он отметил, что экзоскелет вполне удобно применять с рабочей одеждой.

На стройке многие рабочие процессы связаны с повышенными физическими и динамическими нагрузками. Ручное поднятие и перемещение тяжестей, стереотипные движения и наклоны корпуса, неудобная рабочая поза – все эти факторы на рабочем месте ведут к повышенной усталости, перенапряжению мышц, травмам и профессиональным заболеваниям.

«Стоит отметить, что в 2023 году был введён ГОСТ Р 12.4.306-2023 “Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата. Экзоскелеты промышленные. Классификация. Термины и определения”. Именно поэтому развитие производства и внедрение средств защиты, направленных на предотвращение заболеваний костно-мышечной системы, просто необходимо», – отметил заведующий кафедрой техносферной безопасности СПбГАСУ Андрей Никулин.

