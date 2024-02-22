СПбГУ и СКА договорились о сотрудничестве | Санкт-Петербургский государственный университет

В рамках соглашения запланировано проведение ряда культурных и имиджевых мероприятий, среди которых — мастер‑классы ведущих игроков, открытая тренировка молодежной команды СКА и сборной команды Университета по хоккею, выпуск лимитированной коллекции мерча и организация интерактивной зоны Музея‑архива Д. И. Менделеева в «Хоккейном городе» СКА.

Знаковым событием станет проведение 25 февраля тематического матча между СКА и «Куньлунь Ред Стар», посвященного 300‑летию Санкт‑Петербургского университета. Перед началом игры хоккеисты поздравят универсантов с юбилеем. Ректор СПбГУ, член‑корреспондент РАН Николай Кропачев будет приглашен для символического вбрасывания шайбы, а с трибун любимую хоккейную команду поддержат сотни студентов и маскот СПбГУ.