СПбГУ и СКА договорились о сотрудничестве | Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт‑Петербургский университет и хоккейный клуб СКА заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый проректор СПбГУ Елена Чернова и генеральный директор хоккейного клуба СКА Дмитрий Константинов. Это событие положило начало серии совместных мероприятий в рамках празднования 300‑летия СПбГУ и других перспективных проектов, направленных на развитие российской науки и спорта.

В рамках соглашения запланировано проведение ряда культурных и имиджевых мероприятий, среди которых — мастер‑классы ведущих игроков, открытая тренировка молодежной команды СКА и сборной команды Университета по хоккею, выпуск лимитированной коллекции мерча и организация интерактивной зоны Музея‑архива Д. И. Менделеева в «Хоккейном городе» СКА. Знаковым событием станет проведение 25 февраля тематического матча между СКА и «Куньлунь Ред Стар», посвященного 300‑летию Санкт‑Петербургского университета. Перед началом игры хоккеисты поздравят универсантов с юбилеем. Ректор СПбГУ, член‑корреспондент РАН Николай Кропачев будет приглашен для символического вбрасывания шайбы, а с трибун любимую хоккейную команду поддержат сотни студентов и маскот СПбГУ. Матч сезона КХЛ между СКА и «Куньлунь Ред Стар» (Китай) состоится 25 февраля в 17:00 на самом большом хоккейном стадионе в мире — «СКА Арена» вместимостью 21500 зрителей. Возможность приобщиться к хоккейной жизни появится не только у членов сборных команд Университета. В ходе дальнейшего сотрудничества СПбГУ и хоккейного клуба СКА планируется развитие совместных образовательных программ и проведение прикладных научных исследований. Кроме того, Волонтерский центр СПбГУ окажет содействие в наборе волонтеров на матчи СКА. В перспективе хоккейный клуб СКА сможет принять участие в Дне карьеры СПбГУ, который организует Центр карьеры СПбГУ, и Дне первокурсника. Уникальный формат взаимодействия также стал возможен благодаря инициативе сотрудников Управления маркетинга и медиакоммуникаций СПбГУ и PR‑службы хоккейного клуба СКА. Благодаря соглашению студенты смогут получить опыт практической деятельности в рамках профессионального обмена со специалистами хоккейного клуба. Так, обучающиеся по программе «Связи с общественностью в сфере международных отношений» уже посетили офис СКА в «Хоккейном городе», где после экскурсии пообщались с ведущими специалистами спортивной индустрии в области пиара и медиакоммуникаций.

