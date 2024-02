Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Высшая школа экономики

Завершился трехдневный курс повышения квалификации «Принципы, методы и этические аспекты использования искусственного интеллекта», организованный НИУ ВШЭ и Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) для представителей духовных учебных заведений. Итогом курса стала презентация слушателями идей проектов по применению искусственного интеллекта. Идея проведения этого курса возникла три месяца назад. Как пояснил проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин, она заключалась в том, чтобы ознакомить коллег из духовных учебных заведений с возможностями применения генеративных моделей, продемонстрировать примеры и помочь структурировать имеющиеся знания. В программу также была включена разработка слушателями идей собственных проектов и их обсуждение с экспертами университета.

По мнению ректора ОЦАД протоиерея Максима Козлова, в любом вузе сегодня необходимо понимать, как учитывать реалии применения искусственного интеллекта при написании выпускных квалификационных и научных работ, при проведении промежуточной и итоговой аттестации. Не менее важна этическая оценка использования искусственного интеллекта в академической среде, а для духовных учебных заведений — еще и богословская. Занятия продолжались с 19 по 21 февраля на двух площадках — в ОЦАД на Пятницкой улице и в Вышке на Покровском бульваре. Преподаватели факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ прочли лекции и провели практические занятия, посвященные различным аспектам применения ИИ. Лекция доцента Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ Анастасии Углевой была посвящена академической этике, а лекция доцента ОЦАД протоиерея Владимира Шмалия — искусственному интеллекту в богословских исследованиях и образовании. Одним из слушателей курса стал иерей Андрей Лысевич — проректор Московской духовной академии, священник храма Бориса и Глеба в Дегунино.

«Курс дал возможность погрузиться в тематику, которая в общих чертах была мне знакома — в свое время я окончил Нижегородский госуниверситет по специальности «Радиофизика и электроника» и продолжаю интересоваться техническими науками, — рассказывает он. — Теперь же при поддержке грамотных педагогов удалось лучше понять новое технологическое поле, в котором мы все живем. Мы говорили не только про цифры и алгоритмы, но и про реальную жизнь». По мнению иерея Андрея Лысевича, программа курса была составлена очень грамотно. Каждый день начинался с «разогревающей» лекции, второе занятие — максимально нагруженное информацией, а третье, завершающее, — обобщения, возвышенная теория, которая настраивает на философский лад. «Преподаватели чувствовали аудиторию и когда речь шла о технологиях, адаптировали материал. Например, Евгений Соколов с факультета компьютерных наук излагал информацию очень доступно, но мы видели, что за каждым его словом — глубокие знания математики, статистики, программирования», — отмечает слушатель. Эту точку зрения разделяет Андрей Гусев, начальник управления образовательных программ ОЦАД, выпускник магистерской программы «Государственно-конфессиональные отношения. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений». На курсе по искусственному интеллекту он также выступил в роли слушателя. По его мнению, тема ИИ очень мифологизирована, к ней относятся с настороженностью: «Возможно, некоторым коллегам удалось эту настороженность преодолеть и прийти к выводу, что с генеративными моделями можно и нужно работать». Всех слушателей разделили на проектные группы, и группа, в которую входил Андрей Гусев, предложила идею использования генеративных моделей для совершенствования проповедей.

«Священнослужители регулярно их произносят, и они должны быть интересными, положительно влиять на людей, достигать коммуникационных целей, — рассказывает он. — Но коллегам далеко не всегда удается подготовиться к проповедям — найти логические ходы, метафоры, примеры, иллюстрации и при этом не повторяться. Искусственный интеллект поможет им создавать действительно хорошие проповеди с опорой на тысячелетние традиции христианской церкви, а заодно экономить время». По итогам курса некоторые слушатели задумались о необходимости дальнейшего совершенствования IT-компетенций. Андрей Гусев вспоминает, что на занятиях неоднократно упоминался язык программирования Python, который осваивают все студенты Вышки: «Теперь мне хотелось бы подробнее узнать, что это такое и чем он может быть полезен в моей работе». Иерей Андрей Лысевич предполагает, что еще вернется в Вышку для изучения технических аспектов ИИ. «Курс по применению искусственного интеллекта был обзорным, формирующим наше мировоззрение, и эта цель достигнута. Туман рассеялся, и мы видим перспективы дальнейшего движения», — резюмирует он. По итогам курса слушатели получили два удостоверения о повышении квалификации — от НИУ ВШЭ и ОЦАД. На церемонии вручения проректор ОЦАД Евгений Пилипенко поблагодарил коллег из Вышки за организацию обучения.

«Преподаватели сумели найти к нам подход, проявили умение адаптировать знания, сделали это с большой открытостью — в диалоге, во взаимодействии со слушателями, отвечая на любые вопросы и участвуя в дискуссиях. От искусственного интеллекта обычно ожидают каких-то мистических и полумистических далей и сложностей, а основой нашего курса стал здоровый прагматизм и реализм», — подчеркнул он. В свою очередь, Сергей Рощин отметил, что инструменты, которые мы называем искусственным интеллектом, развиваются быстрее, чем мы успеваем их осваивать. Так что перед коллегами из высшей школы, и НИУ ВШЭ здесь не исключение, стоит задача постоянного обучения и самообучения. Он напомнил, что Вышка сотрудничает с ОЦАД более десяти лет, и констатировал, что очередной курс оказался полезен всем, кто принимал в нем участие, — как слушателям, так и преподавателям.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI