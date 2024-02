Россия готова предложить странам ШОС высокие технологии в сфере промышленности и сельского хозяйства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представители Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России приняли участие в заседании Специальной рабочей группы Шанхайской организации сотрудничества по содействию инвестициям в Тегеране.

Под сопредседательством иранской и таджикистанской стороны представители министерств и ведомств, ответственных за развитие взаимодействия в сфере инвестиций, обсудили текущее положение отрасли в регионе, а также наметили предметные шаги по развитию инвестиционного сотрудничества стран-участниц ШОС. Особое внимание члены рабочей группы уделили инициативам создания механизма финансирования совместной проектной деятельности, а также институционализации диалога инвесторов на пространстве ШОС.

«Одной из важных тем обсуждения стало рассмотрение новых перспективных точек совместного роста стран ШОС в зелёной и цифровой экономике, – отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев. – При должной поддержке данные отрасли могут привлечь нужные инвестиции, составить значимую долю в ВВП, а также способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики в целом».

Российская делегация представила участникам позицию России по вопросам развития независимой финансовой инфраструктуры, совместных механизмов страхования и перестрахования, сближения подходов к устойчивому финансированию в регионе, а также выступила с инициативой создания плана учета эффективности для наиболее перспективных инвестиционных проектов на пространстве ШОС.

В рамках заседания представители Минэкономразвития России посетили технопарк «Пардиз», где обсудили развитие сотрудничества ШОС в сфере стимулирования инвестиций, разработки мер поддержки технологическим компаниям, а также обеспечение эффективных механизмов выхода инновационных продуктов стран-участниц ШОС на взаимные рынки.

«Страны ШОС обладают широким потенциалом сотрудничества в сфере интеграции лучших технологических решений, – подчеркнул Никита Кондратьев. – Для России, как одного из мировых лидеров развития инноваций, тема технологических решений представляет особый интерес. В настоящий момент в нашей стране уже сформирован целый пул компаний, заинтересованных в выходе на рынки стран ШОС. Речь идёт о компаниях, занимающихся разработкой инновационных решений в сфере интеграции искусственного интеллекта в промышленности, финансовых технологиях и в «умном» сельском хозяйстве. Подобное сотрудничество – серьезный задел для дальнейшего партнёрства на пространстве ШОС».

