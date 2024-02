Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в благотворительном марафоне, посвящённом 125-летнему юбилею Политеха. Марафон начался 17 февраля, в день встречи выпускников всех поколений , и продолжится до конца февраля. Все средства, собранные во время марафона, пойдут в Фонд целевого капитала развития университета.

Для участия в марафоне можно внести пожертвование в Фонд, используя кнопку «Поддержи СПбПУ» на сайте spbstu.ru. При внесении пожертвования можно выбрать любой целевой капитал.

В «Молодёжный» капитал можно сделать пожертвование, в том числе приняв участие в акции по сбору макулатуры студенческого экологического движения Политеха ReGreen. Узнать подробнее об этой акции и получить контакты можно по ссылке .

Итоги марафона мы подведём 4 марта. После его окончания среди всех жертвователей будут разыграны специальные призы: именные открытки с подписями ректора университета и всех директоров институтов СПбПУ, а также памятные подарки.

С победителями марафона мы свяжемся по адресам электронной почты, указанным при внесении пожертвования.

Впишите своё имя в историю Политеха!

СДЕЛАТЬ ВКЛАД

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI