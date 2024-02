При поддержке «Роснефти» в Эвенкии прошли исследования популяции волка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Учёные Сибирского Федерального университета при поддержке компании «Востсибнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий блок «Роснефти») проанализировали состояние популяции волка в Эвенкийском районе Красноярского края.

Результатом исследований стал свод рекомендаций специалистов по совершенствованию регулирования численности хищников для сохранения баланса экосистем.

В общей сложности исследователи провели 67 полевых командировок в различные районы и заповедники Приенисейской Сибири, участие в которых приняли 538 наблюдателей. В результате этих работ ученые зафиксировали 887 территорий, занятых волком постоянно, из которых 291 оказались расположены в Эвенкии.

Кроме того, научные специалисты разработали уникальную методику расчета численности хищника, согласно которой популяция волка на территории Эвенкии насчитывает 2 600 особей. В ходе исследований учёные также изучили среду обитания, кормовую базу хищника, получили данные о средней плодовитости и половозрастной структуре волка.

Специалисты подготовили карту-схему участков обитания хищника, проанализировали механизмы популяционной саморегуляции, а также оценили воздействие хищника на популяции оленя и лося. Выяснилось, что места обитания и пути миграции этих животных хищники обживают наиболее плотно, а при недостаточном обеспечении рациона волки переходят к питанию домашними оленями.

Результаты исследований будут способствовать развитию современных практик и адресному воздействию на структуру популяций хищника и снижению ущерба домашним хозяйствам коренных жителей региона.

Справка: «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» («Востсибнефтегаз», ВСНК), дочернее общество НК «Роснефть», ведёт разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкийском районе Красноярского края. За десять лет действия грантовой поддержки «Востсибнефтегаз» поддержал 29 проектов ученых. В их числе проекты по исследованию популяции дикого северного оленя – вида-биоиндикатора Арктической зоны, кабарги, марала, сибирского соболя, редкого гуся таёжного гуменника.

