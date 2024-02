Первый учебник арифметики, самый старый атлас и краткое руководство по красноречию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Книжная выставка «Для пользы государства нашего», приуроченная к 300-летию Российской академии наук, открылась в Новосибирском госуниверситете. На ней представлены подлинные издания научных трудов и первых российских учебников, вышедшие в свет на протяжении первого столетия существования РАН. Уникальные экземпляры были предоставлены Отделом редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН и Гуманитарным институтом НГУ.

Открывая выставку, директор Гуманитарного института Андрей Зуев отметил, что создание Российской академии наук можно считать одним из самых значительных начинаний Петра I, которое принесло государству колоссальный результат.

— Это значимое событие стало точкой отсчета для развития науки в России и появления большого количества ученых. Многое было сделано, открыто, изучено. В 1733 году началась Великая Северная экспедиция, которая была организована Российской академией наук. Прибывшие из Европы ученые отправились исследовать Сибирь, и началось первое масштабное всеобъемлющее изучение Сибири. Их интересовало все — животный и растительный мир, география и этнография, климат и ландшафт. Результаты этих исследований стали основой для серьезных научных трудов, которые стали публиковаться с середины XVIII века. Таким образом, создание Академии наук тесно связано с изучением Сибири с самого начала, — сказал Андрей Зуев.

На выставке представлены прижизненные издания знаменитых ученых, приглашенных в Россию из Европы, — Николая и Даниила Бернулли, Якоба Германа, Христиана Гольдбаха, Жозефа Делиля, а также первых русских академиков — Степана Крашенинникова, Ивана Лепехина, Василия Зуева. Посетители могут увидеть уникальные издания, посвященные исследованию Сибири, — «Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием» (1774) Иоганна Эбергарда Фишера, «Путешествие по разным провинциям Российской империи» (1786) Петра Симона Палласа, несколько томов «Описания всех обитающих в Российском государстве народов» (1799) Иоганна Готтлива Георги.

— Идея выставки состоит в том, чтобы книги предстали не сами по себе, как отдельные редкие издания, а в контексте жизни того времени. Мы подобрали экспонаты таким образом, чтобы они отражали различные области знаний: точные науки, естественнонаучные исследования, астрономические наблюдения, словесность, этнографию, жизнь животных и разнообразие растительного мира Сибири. Также мы разместили в витринах письма первых российских академиков, фрагменты их высказываний, переписки между учеными, нам даже удалось раздобыть образцы почерков Михаила Ломоносова и Петра I, — рассказала старший преподаватель кафедры источниковедения литературы и древних языков ГИ НГУ Екатерина Турук.

Посетители выставки смогут увидеть знаковые работы исследователей, совершивших переворот в науке, — статью Леонарда Эйлера, посвященную решению известной задачи о семи кенигсбергских мостах и написанный им учебник «Универсальная арифметика»; первый учебник по физике на русском языке — «Вольфианская экспериментальная физика» Христиана фон Вольфа в переводе Бориса Волкова; легендарные труды Герхарда Миллера об истории, географии и этнографии Сибири.

Самое раннее издание, представленное на выставке, — первый том одного из первых научных журналов России «Комментарии Санкт-Петербургской Императорской Академии наук» (1728) .Среди его авторов — Леонард Эйлер, Якоб Герман, Георг Крафт, Христиан Вольф, Михаил Ломоносов, а также Даниил, Николай и Иоганн Бернулли.

Еще один интересный экспонат — одна из 20 географических карт первого официального Атласа России, вышедшая в свет в 1745 году. Над ее составлением ученые работали 20 лет. До нашего времени дошло немного экземпляров этого уникального издания.

— Часть книг попала в Новосибирск из Алтайского края — из расформированной библиотеки Колывано-Воскресенских заводов. Некоторые экземпляры были приобретены в букинистических магазинах, как, например, «Российская грамматика» Михаила Ломоносова, изданная в 1755 году. Эту книгу в ГПНТБ СО РАН когда-то передал один из основателей Филологического факультета НГУ, профессор Кирилл Алексеевич Тимофеев, — рассказала старший преподаватель кафедры источниковедения литературы и древних языков ГИ НГУ Инна Шилова.

Выставка будет работать до 6 марта.

