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Первый учебник арифметики, самый старый атлас и краткое руководство по красноречию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Книжная выставка «Для пользы государства нашего», приуроченная к 300-летию Российской академии наук, открылась в Новосибирском госуниверситете. На ней представлены подлинные издания научных трудов и первых российских учебников, вышедшие в свет на протяжении первого столетия существования РАН. Уникальные экземпляры были предоставлены Отделом редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН и Гуманитарным институтом НГУ.

Открывая выставку, директор Гуманитарного института Андрей Зуев отметил, что создание Российской академии наук можно считать одним из самых значительных начинаний Петра I, которое принесло государству колоссальный результат.

Это значимое событие стало точкой отсчета для развития науки в России и появления большого количества ученых. Многое было сделано, открыто, изучено. В 1733 году началась Великая Северная экспедиция, которая была организована Российской академией наук. Прибывшие из Европы ученые отправились исследовать Сибирь, и началось первое масштабное всеобъемлющее изучение Сибири. Их интересовало все — животный и растительный мир, география и этнография, климат и ландшафт. Результаты этих исследований стали основой для серьезных научных трудов, которые стали публиковаться с середины XVIII века. Таким образом, создание Академии наук тесно связано с изучением Сибири с самого начала, — сказал Андрей Зуев.

На выставке представлены прижизненные издания знаменитых ученых, приглашенных в Россию из Европы, — Николая и Даниила Бернулли, Якоба Германа, Христиана Гольдбаха, Жозефа Делиля, а также первых русских академиков — Степана Крашенинникова, Ивана Лепехина, Василия Зуева. Посетители могут увидеть уникальные издания, посвященные исследованию Сибири, — «Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием» (1774) Иоганна Эбергарда Фишера, «Путешествие по разным провинциям Российской империи» (1786) Петра Симона Палласа, несколько томов «Описания всех обитающих в Российском государстве народов» (1799) Иоганна Готтлива Георги.

Идея выставки состоит в том, чтобы книги предстали не сами по себе, как отдельные редкие издания, а в контексте жизни того времени. Мы подобрали экспонаты таким образом, чтобы они отражали различные области знаний: точные науки, естественнонаучные исследования, астрономические наблюдения, словесность, этнографию, жизнь животных и разнообразие растительного мира Сибири. Также мы разместили в витринах письма первых российских академиков, фрагменты их высказываний, переписки между учеными, нам даже удалось раздобыть образцы почерков Михаила Ломоносова и Петра I, — рассказала старший преподаватель кафедры источниковедения литературы и древних языков ГИ НГУ Екатерина Турук.

Посетители выставки смогут увидеть знаковые работы исследователей, совершивших переворот в науке, — статью Леонарда Эйлера, посвященную решению известной задачи о семи кенигсбергских мостах и написанный им учебник «Универсальная арифметика»; первый учебник по физике на русском языке — «Вольфианская экспериментальная физика» Христиана фон Вольфа в переводе Бориса Волкова; легендарные труды Герхарда Миллера об истории, географии и этнографии Сибири.

Самое раннее издание, представленное на выставке, — первый том одного из первых научных журналов России «Комментарии Санкт-Петербургской Императорской Академии наук» (1728) .Среди его авторов — Леонард Эйлер, Якоб Герман, Георг Крафт, Христиан Вольф, Михаил Ломоносов, а также Даниил, Николай и Иоганн Бернулли.

Еще один интересный экспонат — одна из 20 географических карт первого официального Атласа России, вышедшая в свет в 1745 году. Над ее составлением ученые работали 20 лет. До нашего времени дошло немного экземпляров этого уникального издания.

Часть книг попала в Новосибирск из Алтайского края — из расформированной библиотеки Колывано-Воскресенских заводов. Некоторые экземпляры были приобретены в букинистических магазинах, как, например, «Российская грамматика» Михаила Ломоносова, изданная в 1755 году. Эту книгу в ГПНТБ СО РАН когда-то передал один из основателей Филологического факультета НГУ, профессор Кирилл Алексеевич Тимофеев, — рассказала старший преподаватель кафедры источниковедения литературы и древних языков ГИ НГУ Инна Шилова.

Выставка будет работать до 6 марта.

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