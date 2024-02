Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Министр Максим Решетников на итоговом заседании Общественного совета при Минэкономразвития в четверг, 22 февраля, представил итоги работы ведомства за 2020-2023 гг. по реализации национальных проектов, формированию комфортного делового климата, а также по климатической повестке. На повестке обсуждения представителей министерства, деловых объединений и экспертов были также ключевые приоритеты экономической политики страны на 2024 год.

«Год назад мы все были удовлетворены тем, как экономика России успешно адаптировалась к санкционному давлению, сработали рыночные институты. Сейчас ситуация другая: перед нами серия вызовов, начиная от дефицита на рынке труда, кризиса платежных систем в экспортно-импортной деятельности, до серьезных дискуссий вокруг маркетплейсов», – сказал председатель Общественного совета, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан.

«В последние годы мы столкнулись с внешними шоками, с которыми до этого не сталкивались. Экономика выстояла, запущены структурные изменения, которые усиливают наш экономический потенциал», – подчеркнул Максим Решетников. Главное, что позволяет уверенно смотреть вперед – сохранение инвестиционной активности, которая была высокой все прошедшие годы, отметил он.

По словам министра, поддержка бизнеса изменилась качественно: она стала более адресной. Это позволяет с меньшими ресурсами получать гораздо больший эффект, при этом запускаемые меры опираются на запросы предпринимателей.

«Такой подход сформировал главный нематериальный актив этих четырех лет – повысившийся уровень доверия между государством и бизнесом. Государством продемонстрировало, что видит в частном бизнесе надежного ответственного партнера, об этом много раз говорил Президент страны. Бизнес при этом откликнулся, компании действительно сохраняют рабочие места, перестраивают логистику, ищут новых поставщиков, рынки сбыта, проявляя упорство в самых сложных ситуациях», – обратил внимание глава Минэкономразвития.

В качестве примера он сообщил, что на прошлой неделе побывал в Белгороде. «Предприятия работают, восстанавливаются. Системно работают, это вызывает глубокое уважение», – сказал министр.

Он напомнил, что задачу нового этапа обозначил Президент – обеспечить долгосрочный экономический рост. В его основе собственные ресурсы – производство, компетенции, технологии, развитие экономики предложения: отраслей, которые обеспечат внутренний рынок всем необходимым. «Ценностные ориентиры Минэкономразвития остаются прежними. Это снижение издержек. Ставка на прагматизм и эффективность. Защита интересов бизнеса на межведомственных, международных площадках. Приверженность рыночной экономике», – заключил Максим Решетников.

Президент РСПП Александр Шохин в своем выступлении подчеркнул важность работы по донастраиванию механизма оценки регулирующего воздействия и публичных площадок согласования интересов. «По ряду направлений РСПП выработал с Минэкономразвития совместную позицию, по контрольно-надзорной деятельности, в том числе по возможности заключения соглашений между бизнесом и контрольными органами и Генпрокуратурой, когда можно вместо штрафов инвестировать в реальные изменения технологических и прочих условий ведения бизнеса. Возникает система согласования интересов, которая не может быть прописана в законе, а только в некоторых соглашениях», – сказал Александр Шохин.

«Деловые объединения ценят тот конструктивный диалог, который сложился с Минэкономразвития России в целом, его структурными и отраслевыми подразделениями. Он ложится в основу вырабатываемых мер поддержки, становится одним из ключевых критериев эффективности: министерство в данном случае действует в едином тандеме с бизнесом. Такие понятные для каждой из сторон отношения позволяют со всех сторон взглянуть на возникающие проблемы, задать верный вектор их решения», – подчеркнул исполнительный директор «ОПОРЫ России» Андрей Шубин.

В дискуссии также приняли участие председатель вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, президент «Деловой России» Павел Титов и другие.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI