Новый кампус мирового уровня НГУ позволит университету увеличить вместимость учебных площадей на 25%

В корпусе поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди нового кампуса мирового уровня НГУ, строящегося в рамках нацпроекта «Наука и университеты», будет размещаться около 1700 студентов. Таким образом, вместимость учебных площадей, которыми располагает университет, увеличится на 25%. Сейчас уровень строительной готовности данного объекта составляет 28,5%. Строители приступили к монтажу металлоконструкций в поточных аудиториях, ведется активная работа по монтажу инженерных сетей и обустройству фасадов.

— Ввод в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий позволит создать условия для проектной деятельности студентов, расширить возможности для организации факультативов и дополнительных курсов, проведения мероприятий, разгрузить существующий аудиторный фонд и более оптимально составлять расписание. А также объединить все структуры дополнительного профессионального образования, которые работают в НГУ, на одной площадке. Каждое здание кампуса мирового уровня НГУ будет иметь огромное значение для изменения не только количественных показателей (число студентов и площадей), но в итоге и качества всей системы высшего образования в регионе, — прокомментировала вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Корпус поточных аудиторий включает несколько пространств. Во-первых, это образовательное пространство площадью больше 2 тыс. кв. м, в него входят четыре большие поточные аудитории и более 20 обычных аудиторий. Во-вторых, это многофункциональное пространство на 1-м этаже площадью около 2,5 тыс. кв.м. Оно включает пространство библиотеки, а также тихие зоны, коворкинги и студенческий проектный центр. В-третьих, это пространство для реализации программы дополнительного профессионального образованию площадью около 1 тыс. кв.м. Оно расположено на 5-м этаже.

— Благодаря запуску нового кампуса университет расширит аудиторные мощности, что важно для его дальнейшего развития. Если посмотреть статистику за 5 лет, то численность НГУ увеличилась на более чем 1000 человек, при этом площади остались прежними. Кроме того, растет количество факультативных и элективных дисциплин для ребят — это образовательные модули, которые, как правило, находятся вне учебного плана и для которых нужны отдельные площади. Так, количество учебных групп в университете сейчас превышает 550. Кроме того, в НГУ проводится много различных мероприятий: только в 2023 учебном году их было более 150, в том числе 56 конференций, олимпиад и других интеллектуальных состязаний, — прокомментировала Марина Шашкова, начальник управления академической политики НГУ.

В корпусе поточных аудиторий будет много пространств, в том числе и оборудованных компьютерной техникой, что позволит студентам собираться после пар, готовиться к занятиям или совместно работать над проектом. Увеличение количества поточных аудиторий даст возможность НГУ разгрузить существующий аудиторный фонд и более оптимально составлять расписание, сокращая количество «окон». Также в НГУ работает много структур дополнительного профессионального образования, которые сейчас разрознены, а в новом корпусе будут объединены на одной площадке, что позволит более эффективно организовать их деятельность.

Создание кампуса мирового уровня НГУ включает несколько этапов. Сейчас ведется строительство объектов первой и второй очередей. Первая очередь включает учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, а также блок из двух общежитий на 690 мест. Их строительство планируют завершить летом 2024 года. К объектам второй очереди относятся корпус поточных аудиторий, учебно-научный центр Института медицины и психологии НГУ и научно-исследовательский центр. Они будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

