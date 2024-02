Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

На прошлой неделе в Вышке прошел Всероссийский студенческий турнир физиков, в котором приняли участие ребята со всей страны. Турнир проходил в формате физических боев: команды решали задачи и выступали в качестве докладчиков, оппонентов и рецензентов. По итогам соревнований победителем стала сборная команда «Зависимость от объема», которая поедет на международный турнир в Цюрихе. В решении 17 задач сразились команды из МФТИ, Воронежского государственного университета, МГУ, ВГТУ, НИЯУ МИФИ, Пензенского государственного университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, НИУ МГСУ, Алфёровского государственного университета и НГУ. По итогам трех дней состязаний определилась команда-победитель — сборная «Зависимость от объема». Турнир проходил в формате физических боев: три команды по очереди выступали в качестве докладчиков, оппонентов и рецензентов. Первая команда должна была представить решение задачи, над которым участники работали с осени, вторая команда — задавать вопросы и опровергать тезисы докладчиков, а третья — оценивать работу своих противников. Таким образом, каждая из команд смогла проявить себя во всех ролях и получить за это заслуженные баллы от членов жюри.

Инна Котова, МИФИ, команда «Зависимость от объема» «Я знакома со многими участниками турнира еще со времен школы: мы участвовали в таких же состязаниях для детей. Это состязание — настолько комплексное развитие и hard, и soft skills, что можно ничем другим и не заниматься. В этот раз мне не удалось выступить, но при этом я все равно очень рада оказаться в команде и быть частью турнира. Подготовка была очень насыщенной: мы собирались на командные сборы, где обсуждали задачи, накидывали идеи, оппонировали друг другу и помогали проводить эксперименты. Несмотря на то что мы были не очень хорошо знакомы друг с другом, у нас получилась очень сплоченная команда. В заданиях оказалось намного больше юмора, чем в школьных турнирах, при этом они рассматривают более глубокие аспекты физики и требуют гораздо больше математической базы. Я думаю, что влияние турнира просто невозможно не заметить: ты становишься более квалифицированным членом научного общества». Задачи, представленные оргкомитетом во главе с доцентом кафедры общей физики МФТИ Владимиром Вановским, затрагивали совершенно разные физические явления — эхо, антипузыри, вихревые кольца и даже соляные прямоугольники в Долине Смерти. Для того чтобы решить некоторые из этих задач, участникам предстояло провести ряд экспериментов. Чтобы подтвердить свои выводы, команды демонстрировали их и на докладах. Дмитрий Малиницкий, НИУ ВШЭ, команда «Чемоданчик» «Задания известны заранее, но они настолько объемные, что приходится иногда жертвовать сном, чтобы решить как можно больше. Сами задачи очень необычные, и многие из них основаны на современной физике. Мне не удалось выступить, но при этом мне понравилось участвовать. Я уверен, что этот турнир очень поможет мне в будущей карьере, потому что я познакомился с крутыми людьми из своей сферы, а это сейчас многое решает». На церемонии награждения присутствовал член-корреспондент РАН Андрей Витальевич Наумов. Он отметил, что в современном мире физики нужны во всех сферах.

«Решая современные фундаментальные и прикладные задачи практически в любых областях, мы обнаруживаем, что невозможно довольствоваться знаниями и навыками только в одном научном направлении. И все чаще физика оказывается тем клеем, который объединяет все направления, потому что она изучает природу явлений и процессов. Кроме этого, нужно отметить, что наука и творчество в жизни человека неразрывно связаны. Придумать решение нестандартной задачи — это очень близко к тому, чтобы сочинить стихотворение, текст или музыку. А состязания, подобные прошедшему турниру физиков, направлены на решение как раз таки нестандартных задач. На некоторые задачи нельзя найти ответ аналитически с использованием готовых формул или заложить алгоритм в систему искусственного интеллекта — они не имеют очевидного решения «из первых принципов». Единственным доступным путем становится придумывание оригинальной идеи или неочевидной аналогии, — в научной жизни это приводит к невероятным открытиям. В свою очередь, решение таких задач приводит к генерации совершенно другого знания, на которые компьютеры и искусственный интеллект пока еще не способны. Я уверен, что научиться такому неординарному мышлению можно на конкурсах, подобных турниру физиков. Очень важно, чтобы ребята, когда они подойдут к написанию дипломов и диссертаций, не растеряли этот энтузиазм. Им должно быть интересно, они должны творить. А творческую жилку можно развивать только в рамках таких турниров».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI