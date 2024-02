Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Президент РФ поручил Правительству проанализировать итоги всех индивидуальных программ развития регионов за 4 года. Такой анализ важен для принятия управленческих решений, в частности продления ИПР. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики под руководством Президента РФ Владимира Путина.

«За 4 года реализации индивидуальных программ развития большинство регионов вышли на темпы роста выше среднероссийских. Общие для «десятки» задачи выполняются с опережением: создано свыше 14 тысяч рабочих мест, перевыполнен план по инвестициям. Проработаем вопрос, какие субъекты могут войти в программу, предложим конкретные решения», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, на территории особой экономической зоны за счет средств ИПР регион строит инфраструктуру для индустриального парка. «Его резиденты получат не только доступ к готовым коммуникациям, но и льготы префрежима ОЭЗ. Такая комбинация решений поможет поддержать небольшие, но важные для региона проекты. К примеру, это производства полуприцепов, стройматериалов, мебели», – подчеркнул министр.

Максим Решетников сообщил, что принятые в рамках ИПР решения помогли Чувашской Республике ускорить структурные изменения в экономике. Регион привлек более 18 млрд рублей частных инвестиций. Бизнес создал более 1800 рабочих мест. Безработица снизилась на треть.

Усиливать эффект от ИПР для экономики помогают и другие инструменты. Увеличивается номерной фонд для развития туризма. Благодаря субсидиям строятся 235 номеров модульных гостиниц.

В рамках нацпроекта МСП просубсидировано создание промышленного парка «Абат». В первом полугодии начнется выпуск высокотехнологического оборудования для общепита взамен иностранного.

«Благодаря механизму реструктуризации госдолга поддержали проекты в логистике, туризме, обрабатывающей промышленности. Например, компания «Промтрактор» планирует почти вдвое нарастить свое присутствие на российском рынке и увеличить выпуск продукции до тысячи тракторов и бульдозеров в год», – сообщил министр.

Также в ходе совещания обсудили вопрос по хмелеводству. Это традиционная для Чувашии отрасль. Перспективная точка роста для развития экономического потенциала Республики.

«Предлагаем поддержать запрос региона о предоставлении дополнительных мер поддержки российских производителей хмеля. При господдержке регион готов заместить половину продукции, которая сейчас импортируется. Источники финансирования проработаем», – сообщил министр.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI