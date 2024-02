Минэкономразвития актуализировало план мероприятий по развитию добровольчества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Комитетом по молодежной политике Государственной Думы, Ассоциацией волонтерских центров, Аналитическим центром при Правительстве РФ и Национальным советом по корпоративному волонтерству актуализировали План мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года.

Новый план мероприятий был утвержден соответствующим поручением Правительства РФ. Документ состоит из 18 мероприятий, направленных на поддержку и развитие добровольчества (волонтерства) в России в социально-значимых сферах.

В числе мероприятий, в частности, предусмотрено обеспечение информационного взаимодействия с платформой ДОБРО.РФ и единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», подготовка информационных материалов для привлечения граждан к участию в волонтерской деятельности и развития корпоративного добровольчества, обмен опытом и развитие международного сотрудничества в этой сфере, в вузах планируется введение курса «Обучение служением». Кроме того, на уровне Минэкономразвития, Росстата и других заинтересованных ведомств планируется усовершенствовать систему мониторинга сферы добровольчества, формы соответствующей статистической отчетности.

План мероприятий по реализации в 2024 – 2025 гг. Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (PDF 171КБ)

