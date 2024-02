Известия: Евгений Смирнов о неэффективности западных санкций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Послы стран Евросоюза утвердили 13-й пакет санкций против РФ. Ожидается, что он будет принят 24 февраля, сообщил «Известиям» представитель Еврокомиссии Петер Стано. Он также подтвердил, что ЕС продолжает разработку механизма передачи Украине доходов от замороженных российских активов. В Брюсселе ранее заявляли, что сфокусируются на ограничениях против иностранных физических и юридических лиц, участвующих в обходе рестрикций. Эксперты уверены: новый пакет санкций не будет содержать серьезных мер против РФ, поскольку он не предусматривает секторальные ограничения. При этом вторичные санкции ЕС могут пагубно отразиться на отношениях объединения с третьими странами.

Что может быть в 13-м пакете санкций ЕС

С 2014 года Евросоюз вводит ограничения против России. После начала СВО санкционное давление значительно возросло. За два года ЕС успел принять 12 пакетов мер, и в Брюсселе продолжают упорствовать. В Еврокомиссии сообщили «Известиям», что к 24 февраля готовятся опубликовать новый пакет санкций.

— ЕС завершает работу над 13-м пакетом, и, хотя сроки всегда находятся в руках государств-членов, мы ожидаем, что они будут приняты к 24 февраля, — заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

При этом он отметил, что в Брюсселе продолжают разрабатывать механизм конфискации доходов с замороженных российских активов в пользу Киева.

О подготовке нового набора антироссийских мер впервые стало известно еще в декабре — практически сразу после принятия 12-го пакета санкций. Больше конкретики о его содержании стало появляться лишь к февралю. В западных СМИ сообщалось, что в 13-й санкционный пакет попадут прежде всего физические и юридические лица. По данным Reuters, рестрикции могут коснуться около 200 лиц. Bloomberg сообщал, что под новые ограничения подпадут 55 компаний и 60 человек из РФ, якобы связанных с российским ВПК.

17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе решили сконцентрироваться на вторичных рестрикциях — то есть мерах по обходу санкций в третьих странах. Так, Bloomberg писал, что в Евросоюзе рассматривают возможность включить в черный список министра обороны КНДР Кан Сун Нама и Главное ракетное управление республики из-за предполагаемых поставок Пхеньяном ракет РФ. Кроме того, новые санкции могут коснуться лиц и компаний из Турции, Белоруссии, Индии, Сербии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда и даже КНР. При этом 21 февраля появилась информация, что послы стран ЕС согласовали 13-й пакет санкций.

Впрочем, относительно санкций против китайских фирм в Евросоюзе нет единого мнения. В СМИ писали, что инициатива ввести ограничения против отдельных компаний из республики не прошла, поскольку она остается одним из важных торговых партнеров многих европейских стран. Например, открыто против антикитайских санкций выступила Венгрия. Газета The Financial Times даже отмечала, что ради этого Будапешт временно заблокировал принятие новых рестрикций. Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт не станет накладывать вето на 13-й пакет, поскольку «из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии».

Наконец, в ЕС рассматривалась инициатива Чехии ввести ограничения на поездки российских дипломатов только по территории той страны, в которой они аккредитованы, а не по всей Шенгенской зоне. Об этом в начале февраля писало издание Politico. Была ли идея Праги одобрена другими европейскими странами, точно неясно.

Новый, 13-й пакет западная пресса, не стесняясь, называла символическим, поскольку он не содержит прямых секторальных санкций. Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов считает, что результативность новых ограничений окажется невысока и российским экспортерам не будет нанесен сильный ущерб очередными рестрикциями.

— Как правило, наиболее болезненными считаются те рестрикции, которые напрямую касаются участников внешнеэкономической деятельности. Например, прямые импортные эмбарго. Когда же анонсируется некоторый механизм в отношении третьих стран, которые якобы помогают России обходить санкции, всем в Европе понятно, что это никакой не способ наказать Россию, а некоторая мера, призванная показать продолжение ЕС приверженности своей политике, — заявил эксперт «Известиям».

Кто в ЕС против санкций

В 2022 году, после начала СВО, ЕС утвердил девять пакетов санкций. Для сравнения: в 2023-м — лишь три. В 13-м пакете мер решили отказаться от ограничений на импорт алюминия. Как писало Politico, урезать его поставки, в частности, хотели страны Балтии и Польша. Против выступили такие страны, как Италия, Германия, и другие страны ЕС, имеющие мощную обрабатывающую промышленность и опасающиеся роста цен на алюминий, писало издание. К слову, ЕС до сих пор импортирует 9% необходимого ему алюминия из России.

Кроме того, в ЕС остаются страны, не поддерживающие санкции против российской ядерной энергетики и атомной промышленности. К ним, в частности, относятся Франция, Словакия и Венгрия. Так, в начале февраля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в очередной раз заявил, что Будапешт «не допустит никаких карательных мер, которые повлияли бы на энергетический сектор и ядерную энергетику или угрожали бы внешним отношениям ЕС».

Кроме того, в Евросоюзе всё еще ищут способы конфискации замороженных российских активов. Впрочем, как пишет Reuters, в объединении опасаются изымать активы российского ЦБ, поскольку это может иметь тяжелые юридические последствия и имиджевые потери для евро. Пока в Евросоюзе договариваются об использовании доходов от замороженных активов Банка России.

Чтобы подстегнуть «колеблющиеся» страны поддержать новые санкции против России, в Брюсселе используют любые возможности. Новым поводом для введения очередных ограничений стала смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. — «Известия»). Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС могут ввести новый режим санкций, который назовут в его честь. В США анонсировали введение 23 февраля очередных рестрикций в связи с его смертью.

— Западное сообщество обновило повод для консолидации. Тактически это облегчает согласование любых элементов антироссийской политики. Но надолго ли этого хватит — большой вопрос, — заявила «Известиям» профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. — А в отношении самих санкций принципиально важным моментом остается не то, каким образом они расширяются, а каким образом усиливается контроль за их исполнением. Второй момент — угроза вторичных мер в отношении стран, которые на протяжении последних двух лет являются нашими контрагентами.

При этом аналитики отмечают, что усиление давления на третьи страны чревато для Запада ухудшением с ними политических отношений.

— Санкции в отношении третьих стран (транзитеров, реэкспортеров) ведут, во-первых, к расширению спектра механизмов обхода этих ограничений, а во-вторых, что не менее важно, могут способствовать ухудшению отношений этих третьих стран с самим ЕС, — пояснил Евгений Смирнов.

Хотя 13-й пакет еще официально не принят, в ЕС уже раздаются голоса о необходимости подумать о принятии 14-го. «В нем должны появиться новые отрасли, потому что индивидуальные санкции индивидуальны, однако большое влияние имеют секторальные санкции», — отметил 21 февраля глава МИД Литвы Симонас Шатунас.

Комментируя планы ЕС принять 13-й пакет санкций, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в РФ уже давно перестали удивляться тому, что Европейский союз «живет своей жизнью».

— Заботится не о благе граждан своих стран, а о том, чтобы не отстать от Соединенных Штатов в антироссийской истерике. Ну а теперь, судя по тому, как развивается ситуация, Соединенные Штаты уступают Евросоюзу первенство в этой русофобской кампании, — сказал дипломат.

