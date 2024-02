Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На VIII Санкт-Петербургском международном форуме труда НОЦ «Газпромнефть-Политех» и НОЦ информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефти» успешно представили СПбПУ, подчеркнув его значимость как центра подготовки специалистов высшего класса для нефтегазовой сферы.

Политехнический университет усиленно работает над созданием уникального образовательного пространства. Благодаря сотрудничеству с «Газпром нефть» в университете функционируют два инновационных центра, где тесно переплетаются наука, передовые технологии и бизнес. Это позволяет формировать кадровый потенциал для нефтегазовой отрасли и предлагать студентам уникальные возможности для научных и технологических исследований, образования и проектной деятельности.

«Инновации и высокие технологии — это неотъемлемые атрибуты современного мира, и наша ключевая задача заключается в том, чтобы готовить специалистов, которые будут максимально подготовлены к быстроизменяющемуся миру новых технологий, — говорит директор НОЦ ИТ и БА „Газпром нефти“ д.э.н., профессор Ирина Рудская. — В научно-образовательном центре мы создаём условия для того, чтобы студенты не просто изучали теорию, но и применяли полученные знания на практике, работая над реальными проектами и решая актуальные задачи нефтегазовой отрасли».

Образовательные проекты центров охватывают широкий спектр научных областей — от инженерии и ИТ до бизнес-анализа. Такой подход позволяет студентам почувствовать свою значимость и выбрать своё направление в мире современных технологий.

«В Политехническом университете мы осознанно стремимся к тому, чтобы создавать не просто знания, но и культуру инновационного мышления, — подчеркнул директор НОЦ „Газпромнефть-Политех“, к.т.н., доцент Никита Шапошников. — Взаимодействие с „Газпром нефть“ открывает перед нами уникальные возможности для практической реализации теоретических концепций. Создание новых, более эффективных решений в нефтегазовой отрасли — это та непростая задача, которую будут решать наши выпускники».

Политехнический университет всегда рад приветствовать тех, кто мечтает построить своё будущее в науке и ведущих компаниях нефтегазовой отрасли.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI