Дайджест #ГУУговорит: брать кредиты нельзя запретить

Друзья, эта неделя была короткой, потому что впереди День защитника Отечества, который можно отметить на наших университетских мероприятиях. Это не остановило экспертов Государственного университета управления в их стремлении давать комментарии в СМИ. Они успели рассказать о важности Северного морского пути, росте товарооборота с Индией, рекордных долгах россиян по кредитам и возможности самозапрета на них. А ещё из нашего еженедельного дайджеста вы можете узнать, что армянский драм – это не музыкальное направление, а самая твёрдая по отношению к доллару валюта. Читаем!

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков оценил важность Северного морского пути для России. «С ростом скорости перевозок, снижением стоимости, расширением времени судоходства, транзит, безусловно, станет более удобным и будет расти и далее», – говорит эксперт.

— Также Максим Чирков рассуждает об изменениях в российской экономике. «Россия вышла на пятое место в мире по ВВП, по паритету покупательной способности. Мы обогнали самую крупную экономику Европы — Германию, вышли на пятое место, соответственно», — сказал специалист.

— Ещё Максим Чирков считает отказ банков ОАЭ работать с российскими клиентами временным явлением. «Многие банки, в том числе и в Арабских Эмиратах и других странах, поймут, что риск вторичных санкций минимален, или он вообще отсутствует, и начнут, наоборот, усиленно приглашать российских клиентов к сотрудничеству», — отметил Максим Чирков.

— Кроме того, Максим Чирков прокомментировал законопроект моратория на сертификацию импортных вакцин и лекарственных препаратов для животных перед вводом на российский рынок. По мнению эксперта, упрощение импорта препаратов до тех пор, пока 70% импортных лекарственных средств для животных не будет поступать из государств, с которыми Россия сотрудничает, выглядит разумным.

— Вдобавок Максим Чирков заявил, что Европа зависит от российской нефти: «Российская нефть важна для мира в целом и для мирового рынка в целом, но для Европы она важна вдвойне или втройне, поскольку главные проблемы, которые возникают на Западе, в частности в Европе, связаны с энергией, с энергетикой».

— Помимо этого Максим Чирков отреагировал на новость об отзыве лицензии у «Киви-банка». «Первый за долгое время отзыв лицензии у одного из банков — это признак того, что экономика и финансовый сектор возвращается к нормальной работе», – считает экономист.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов назвал две самые крепкие по отношению к доллару валюты. Ими оказались швейцарский франк и армянский драм. «Однако заменить в международных расчетах китайский юань драм вряд ли сможет — доля Армении в мировой экономике в 2022 году не превышала 0,03%, а дневной оборот валюты на торгах в несколько тысяч раз ниже, чем юаня или доллара», – добавил экономист.

— Ещё Николай Кузнецов рассказал про закон о самозапрете на кредитование. Согласно принятому закону, любой гражданин России теперь может самостоятельно установить для себя запрет на получение кредитов и займов. Таким образом граждане могут защитить себя от мошенников и от собственных необдуманных решений.

— Старший преподаватель кафедры маркетинга ГУУ Пётр Тазов назвал причины популярности онлайн образования: «У нас эта стратегия называется непрерывным образованием. Среди плюсов его получения можно выделить недорогую стоимость, гибкую систему оплаты (рассрочка или кредит), небольшие сроки обучения и наличие большого количества программ, отвечающих запросам рынка труда».

— Также Пётр Тазов высказался о пользе работы по специальности во время обучения: «Во-первых, студент закрепляет на работе полученные знания в вузе и повышает мотивацию к учебе, поскольку от его компетенций напрямую зависит размер зарплаты».

— Заместитель заведующего кафедрой Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова назвала причины рекордных долгов россиян. Одна из них – это доступность процедуры банкротства физлиц. По словам эксперта, есть случаи, когда один член семьи брал потребкредит на первый взнос, а другой – ипотеку, после чего первый проходил процедуру банкротства.

— Также Светлана Сазанова сообщила, что долги по зарплате россиян неуклонно снижаются. «Почти половину (49%) задолженности в 2024 году составляют долги 2022 года, остальное — за 2023 год. Долги прошлых лет сложнее сокращать, но эта работа предприятиями и организациями ведётся и хочется надеется, что будет иметь существенный эффект», – говорит специалист.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов заявил, что глобальный спрос на СПГ будет активно расти. «Помимо Европы и Китая стабильный прирост спроса на СПГ наблюдается со стороны Австралии и Японии, которые, в силу своего географического положения, ориентируются исключительно на СПГ», – сообщил экономист.

— Также Евгений Смирнов рассказал о неэффективности западных санкций. «Санкции в отношении третьих стран (транзитеров, реэкспортеров) ведут, во-первых, к расширению спектра механизмов обхода этих ограничений, а во-вторых, что не менее важно, могут способствовать ухудшению отношений этих третьих стран с самим ЕС», — пояснил Евгений Смирнов.

— Вдобавок Евгений Смирнов признал, что дедолларизация не будет быстрой. «Сегодня дедолларизация, скорее, возможна, не вследствие ухудшения отношений России с западными странами (доля России в международной торговле и инвестициях несущественна), а в том случае, если дедолларизация будет проявляться как ключевой инструмент политики такого крупного игрока, как Китай», – заявил эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ, академик РАЕН Константин Андрианов заявил, что перегрев российского товарного рынка поможет снять снижение ключевой ставки. «При нынешней ключевой ставке в 16%, уровень кредитных ставок является запретительным для развития отечественного реального сектора (и, прежде всего, для отечественного промышленного комплекса)», – говорит эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина поведала о росте экономики России и Индии вместе с товарооборотом. Импорт российских товаров в Индию превышает экспорт в 15 раз. «Из Индии в Россию поставляют специи, лекарства, рис, текстиль и многие другие товары. В принципе рост товарооборота между странами с учётом развития БРИКС и переориентации товарных потоков с запада на восток вполне нормальное явление», – замечает экономист.

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов сообщил, какие автомобили стали роскошью. «Стоит отметить, что в самом налоге на роскошь была увеличена стоимость автомобиля с 3 млн до 10 млн рублей. Однако не стоит называть это правильным решением, ведь в конечном итоге это приводит к увеличению стоимости автомобиля», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассуждает об «ипотечных кластерах». «Сложнее всего придется с депрессивными регионами, где нет перекосов спроса и предложения, но наблюдается низкий объем ввода недвижимости и активно снижается численность населения», — подчеркнула эксперт.

— Профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева рассказала о мерах поддержки семей в 2024 году. «Возрастет и размер единовременной выплаты при рождении ребенка, в том числе и при усыновлении и установлении опекунства — до 24 627 рублей на одного ребенка», — отметила эксперт, кроме всего прочего.

На этом всё. Обещаем, что следующий дайджест будет объёмней. А пока всех мужчин с наступающим 23 февраля!

