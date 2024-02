ГУУ и МарГУ запускают научный проект в сфере эко-социо-экономического и отраслевого анализа

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 19 по 20 февраля проректор Государственного университета управления Мария Карелина, начальник Управления координации научных исследований Максим Плетнёв, директор Центра проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества Андрей Головин и руководитель научного проекта Центра проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества Екатерина Шамаева посетили Марийский государственный университет.

По итогам встречи, опираясь на научный задел ГУУ в части разработки региональной модели устойчивого эколого-экономического развития регионов, принято решение запустить в 2024 году совестный проект ГУУ и МарГУ по разработке новых междисциплинарных методов, цифровых моделей и инструментов, организационных технологий мониторинга и управления устойчивым социально-экономическим развитием и качеством жизни населения регионов, специализирующихся на сельском хозяйстве. Тема является комплексной, охватывая вопросы эко-социо-экономического и отраслевого анализа проблем развития территорий с учетом особенностей республики Марий-Эл и других аграрных регионов России.

В условиях внешнеполитического санкционного давления, усиления структурных дисбалансов в мировой экономике, использования дискриминационных мер в отношении ключевых отраслей и подотраслей российской экономики, именно отрасль сельского хозяйства становится одним из драйверов национальной безопасности и устойчивости российской экономики. А вопросы взаимосвязи энергетического и экологического аспектов с качеством жизни населения сельскохозяйственных регионов являются актуальной темой исследования. Необходимым условием устойчивого развития аграрных регионов (т.е. субъектов с наличием сельскохозяйственной экономической специализации) является обеспечение их экологической и энергетической безопасности, развития рационального природопользования и своевременной реализации мер по предупреждению негативного влияния антропогенных процессов на окружающую среду.

